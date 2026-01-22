Turbulentes spanisches Liebesfeuerwerk an der Wien

Haremsdamen, die sich nach mehr Sex sehnen

Dabei „wird mit den Klischees gespielt“. Etwa wenn die Haremsdamen gar keine Opfer sind, sondern ausgehungert, weil sie keinen Sex haben, nachdem ihr Sultan eine Frau ist und sie nie besucht. „Das ist natürlich schon wahnsinnig frech“, sagt Loy – und hat sich auch noch einen kleinen Besetzungstrick einfallen lassen: „Ich habe die Schrauben ein bisschen weitergedreht, indem ich den Sultan, der in Wirklichkeit eine junge Frau ist, mit einem Mann, einem Sopranisten, besetzt habe. Es gibt also nicht nur die Hosenrolle, sondern auch eine Rockrolle.“