WM-Quali: Nur Prevc fliegt weiter als ÖSV-Adler

Kraft zuversichtlich

Auch Kraft schaffte es schon in den beiden Trainings in die Top Ten. „Das Gefühl ist ganz gut, das ist gut für das Selbstvertrauen“, meinte der 32-Jährige, der 2024 bei der Heim-WM am Kulm triumphiert hatte. Eine Kleinigkeit fehle ihm noch. „Wenn ich das noch in den Griff bekomme, könnte es gut werden.“ Auch sein Salzburger Landsmann Hörl sah einen Schritt in die richtige Richtung, war aber noch nicht restlos zufrieden. „Ich weiß, dass ich noch Potenzial habe.“ Routinier Manuel Fettner landete mit 208,5 m auf Rang 14. Gesamtweltcup-Sieger Daniel Tschofenig kam als 25. nicht über 198,5 m hinaus.