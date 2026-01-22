Mädchen auf Party gefilmt, begrapscht, bestohlen

Video angefertigt und weitergeleitet

Wie auch immer: Der nun angeklagte Bursche (15) mit Migrationshintergrund begrapschte und filmte eines der Mädchen, als sie berauscht eingeschlafen und nur mit Tanga und BH bekleidet war. „Dieses Video übermittelte er via Snapchat an einen anderen“, heißt es in der Anklage. Als die zweite Beteiligte in der Dusche war, griff der 15-Jährige auch noch in die Handtaschen der Opfer und stahl insgesamt 300 Euro.