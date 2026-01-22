Nach Wohnanlagen-Brand: Verursacher weiter unklar

Nach dem verheerenden Großbrand in der Silvesternacht in einem Mehrparteienhaus im Tiroler Schwaz mit drei Verletzten steht nun endgültig fest, dass eine im Müllraum abgestellte Feuerwerksbatterie die Flammen verursacht hat. Doch wer hat sie dort abgestellt? Eine 58-jährige Einheimische jedenfalls nicht ...