Inferno zu Silvester

Nach Wohnanlagen-Brand: Verursacher weiter unklar

Tirol
22.01.2026 19:05
Mitten in der Nacht brach das Feuer aus.
Mitten in der Nacht brach das Feuer aus.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Nach dem verheerenden Großbrand in der Silvesternacht in einem Mehrparteienhaus im Tiroler Schwaz mit drei Verletzten steht nun endgültig fest, dass eine im Müllraum abgestellte Feuerwerksbatterie die Flammen verursacht hat. Doch wer hat sie dort abgestellt? Eine 58-jährige Einheimische jedenfalls nicht ...

0 Kommentare

Neun Wohnungen wurden bei dem verheerenden Brand in der Silvesternacht unbewohnbar, 17 Bewohnerinnen und Bewohner – vom Kleinkind bis zu Großeltern – verloren binnen Minuten ihr Zuhause. Drei Personen – eine 61-jährige Frau, ein 70-jähriger Mann und eine 81-jährige Frau – mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz
Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen an, konnte den Brand schließlich aber löschen. Insgesamt standen rund 150 Feuerwehrleute mit 26 Fahrzeugen sowie Kräfte der Rettung und der Polizei im Einsatz.

+1
Fotos

Entsorgte Feuerwerksbatterie hat Brand verursacht
„Im Zuge der Ermittlungen durch den Bezirksbrandermittler sowie zwei Sachverständige der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung konnte mittlerweile festgestellt werden, dass der Brand im Bereich des Müllraumes, einem offenen Durchgangsbereich, ausgebrochen ist“, heißt es seitens der Polizei. Als Ursache wurde eine Feuerwerksbatterie festgestellt. In diesem Bereich waren zwei unterschiedliche Feuerwerksbatterien abgestellt.

Suche der Polizei geht weiter
Eine 58-jährige Österreicherin, die eine der Batterien dort abgestellt hatte, konnte ausgeforscht und einvernommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war diese jedoch nicht brandursächlich. Die Person, die die zweite Feuerwerksbatterie dort abgestellt hat, ist bislang unbekannt.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen, welche Details zu dem Vorfall in der Lergetporerstraße gesehen haben, sich bei der Polizei Schwaz unter der Telefonnummer 059133-7250 zu melden.

Tirol

