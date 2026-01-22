„Kann es hinkriegen!“ Trauner hofft noch auf WM

„Ich bin guter Dinge“

Es gebe im Genesungsprozess zwar immer wieder kleinere Rückschläge, „aber ich bin guter Dinge, dass ich es hinkriegen kann“. Von einer Rückkehr ins Mannschaftstraining ist Trauner allerdings noch weit entfernt. „Jetzt gilt es einmal, die Basics zu finden und ordentlich ins Laufen zu kommen“, sagte der 33-Jährige.