Comeback naht

„Kann es hinkriegen!“ Trauner hofft noch auf WM

Fußball International
22.01.2026 19:22
Gernot Trauner
Gernot Trauner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gernot Trauner hat die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-WM noch nicht aufgegeben. Der Innenverteidiger fällt seit Monaten wegen Knieproblemen aus und kämpft derzeit um ein baldiges Comeback.

 „Ich habe mit der WM und meinem auslaufenden Vertrag die beste Motivation, jeden Tag hart zu arbeiten“, erklärte der Oberösterreicher unmittelbar vor dem Anpfiff des Europa-League-Heimspiels seines Klubs Feyenoord Rotterdam gegen Sturm Graz auf Canal+.

Europa League
LIVE: Sturm gerät bei Feyenoord früh in Rückstand
22.01.2026

„Ich bin guter Dinge“
Es gebe im Genesungsprozess zwar immer wieder kleinere Rückschläge, „aber ich bin guter Dinge, dass ich es hinkriegen kann“. Von einer Rückkehr ins Mannschaftstraining ist Trauner allerdings noch weit entfernt. „Jetzt gilt es einmal, die Basics zu finden und ordentlich ins Laufen zu kommen“, sagte der 33-Jährige.

