Feyenoord gegen Sturm Graz – ab 18.45 Uhr LIVE

Der 33-Jährige hat keine neuen Verletzten zu beklagen, neben den Langzeitausfällen fehlen lediglich Jusuf Gazibegovic, Gizo Mamageishvili und Ryan Fosso – die drei Winter-Neuerwerbungen wären erst im Falle eines Aufstiegs in die K.o.-Phase spielberechtigt. Fosso kam von Fortuna Sittard und ist damit ebenso ein potenzieller Informant über Feyenoord wie Jeyland Mitchell, der vom Großclub aus Rotterdam ausgeliehen ist. „Ich habe mit beiden gesprochen, aber ich habe auch ein sehr gutes Analyseteam. Wir sind auf die Muster und Abläufe von Feyenoord vorbereitet“, betonte Ingolitsch.