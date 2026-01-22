Vorteilswelt
„Fetzenflieger“ schlich mit Tempo 50 über Autobahn

Oberösterreich
22.01.2026 20:13
Solche Bilder sind für Autobahnpolizisten auch in Oberösterreich keine Seltenheit: Schrott-Lkw ...
Solche Bilder sind für Autobahnpolizisten auch in Oberösterreich keine Seltenheit: Schrott-Lkw als Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.(Bild: LPD Bgld.)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Das Glatteis ist schon weg, weit und breit kein Nebel – trotzdem schlich ein Lkw samt Anhänger mit nur Tempo 50 über die Innkreisautobahn. An Flucht vor den aufmerksam gewordenen Polizisten war nicht zu denken und rasch war klar, warum der Laster so langsam fuhr: Er war so kaputt, er konnte nicht mehr schneller fahren.

Zwei Streifen der Landesverkehrsabteilung und der technische Prüfzug des Landes Oberösterreich postierten sich beim Kontrollplatz Kematen am Innbach und lotsten Lkw von der Innkreisautobahn zur Überprüfung herunter. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge in teilweise völlig desolatem Zustand festgestellt.

Fahrwerk völlig desolat
Zwei Klein-Lkw, bis 3,5 Tonnen, waren je um mehr als eine Tonne überladen und durften nicht mehr weiterfahren. Besonders auffällig war aber der kosovarische Lkw samt Anhänger, der aufgrund erheblicher technischer Mängel nur mehr eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich rund 50 km/h erreichte. Bei der Kontrolle wurden schwere Mängel unter anderem an Kupplung, Bremsanlage, Stoßdämpfern sowie an den Achsen festgestellt.

90 Anzeigen
„Das Fahrzeug stellte eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar und wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen“, heißt es bei der Polizei. Zusätzlich waren der „Fetzenflieger“ sowie der Anhänger um mehrere Tonnen überladen. Insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion rund 90 Anzeigen erstattet und Sicherheitsleistungen im vierstelligen Euro-Bereich eingehoben.

Oberösterreich

