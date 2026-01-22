„Fetzenflieger“ schlich mit Tempo 50 über Autobahn

Fahrwerk völlig desolat

Zwei Klein-Lkw, bis 3,5 Tonnen, waren je um mehr als eine Tonne überladen und durften nicht mehr weiterfahren. Besonders auffällig war aber der kosovarische Lkw samt Anhänger, der aufgrund erheblicher technischer Mängel nur mehr eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich rund 50 km/h erreichte. Bei der Kontrolle wurden schwere Mängel unter anderem an Kupplung, Bremsanlage, Stoßdämpfern sowie an den Achsen festgestellt.