Prominente FPÖ-Nennungen im dreistelligen Bereich

Kritik von SPÖ und Grünen

SPÖ-Chef Andreas Babler nannte die Ergebnisse „höchst alarmierend“. Es gelte, mit aller Kraft gegen Rechtsextremismus einzutreten. „Die FPÖ greift demokratische Grundpfeiler der Republik, die unabhängige Justiz und unabhängige Medien an und schreckt auch nicht davor zurück, in persönliche Freiheitsrechte einzugreifen“, so Babler. „Es ist höchst an der Zeit, dass der 2001 von ÖVP und FPÖ abgeschaffte Rechtsextremismusbericht jetzt endlich wieder vorliegt“, freute sich die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, in einer Aussendung.