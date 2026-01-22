US-Botschafter: „Wir sind noch immer euer Freund!“

Der neue US-Botschafter Arthur Graham Fisher ist in Wien von der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft offiziell begrüßt worden. Der 50-jährige Immobilienmakler aus North Carolina sagte in seiner Rede: „Ja, wir sind noch immer euer Freund!“
Am Mittwochabend lud die österreichisch-amerikanische Gesellschaft zur Willkommensfeier für den neuen US-Botschafter in Wien. Der Andrang, einen Blick auf Arthur Graham Fisher zu erhaschen und ihm die Hand zu schütteln, war groß. Er fühlte sich in dem Gedränge sichtlich wohl und lobte die launige Stimmung in den Klubräumen im ersten Wiener Gemeindebezirk.
Freundliche Worte bei Begrüßungsparty
In seiner Begrüßungsrede setzte er nach den europäisch-amerikanischen Spannungen aufgrund des Grönland-Zwists auf Verbindliches. „Ich möchte gleich etwas auf den Tisch legen. Ich werde oft gefragt: Ist Amerika noch unser Freund? Und ich möchte das mit einem klaren, nachdrücklichen „Ja“ beantworten. Ja!“ Das Publikum erwiderte die Ansage mit Applaus.
„Unsere Freundschaft wird alles überdauern“
„Freunde, wir haben so vieles durchgestanden – egal, ob wunderbar oder unangenehm“, sagt Fisher, um dann zu ergänzen: „Unsere Freundschaft wird alles überdauern.“

