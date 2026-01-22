Vorteilswelt
Empfang in Wien

US-Botschafter: „Wir sind noch immer euer Freund!“

Außenpolitik
22.01.2026 13:30
Porträt von Katia Wagner
Von Katia Wagner

Der neue US-Botschafter Arthur Graham Fisher ist in Wien von der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft offiziell begrüßt worden. Der 50-jährige Immobilienmakler aus North Carolina sagte in seiner Rede: „Ja, wir sind noch immer euer Freund!“

0 Kommentare

Am Mittwochabend lud die österreichisch-amerikanische Gesellschaft zur Willkommensfeier für den neuen US-Botschafter in Wien. Der Andrang, einen Blick auf Arthur Graham Fisher zu erhaschen und ihm die Hand zu schütteln, war groß. Er fühlte sich in dem Gedränge sichtlich wohl und lobte die launige Stimmung in den Klubräumen im ersten Wiener Gemeindebezirk.

Der neue US-Botschafter in Österreich möchte Freundschaften pflegen.
Der neue US-Botschafter in Österreich möchte Freundschaften pflegen.(Bild: krone.tv, Katia Wagner)

Freundliche Worte bei Begrüßungsparty
In seiner Begrüßungsrede setzte er nach den europäisch-amerikanischen Spannungen aufgrund des Grönland-Zwists auf Verbindliches. „Ich möchte gleich etwas auf den Tisch legen. Ich werde oft gefragt: Ist Amerika noch unser Freund? Und ich möchte das mit einem klaren, nachdrücklichen „Ja“ beantworten. Ja!“ Das Publikum erwiderte die Ansage mit Applaus. 

„Unsere Freundschaft wird alles überdauern“
„Freunde, wir haben so vieles durchgestanden – egal, ob wunderbar oder unangenehm“, sagt Fisher, um dann zu ergänzen: „Unsere Freundschaft wird alles überdauern.“

Den Videobeitrag zur Willkommensparty sehen Sie oben!

