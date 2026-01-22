US-Botschafter: „Wir sind noch immer euer Freund!“

Freundliche Worte bei Begrüßungsparty

In seiner Begrüßungsrede setzte er nach den europäisch-amerikanischen Spannungen aufgrund des Grönland-Zwists auf Verbindliches. „Ich möchte gleich etwas auf den Tisch legen. Ich werde oft gefragt: Ist Amerika noch unser Freund? Und ich möchte das mit einem klaren, nachdrücklichen „Ja“ beantworten. Ja!“ Das Publikum erwiderte die Ansage mit Applaus.