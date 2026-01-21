„Trump macht uns zum Rüpel auf dem Schulhof“

EU-Ratspräsident António Costa sagte, dass die EU bereit sei, sich gegen jede Form von Zwang zu verteidigen. Die internationale regelbasierte Ordnung würde derzeit ausgehöhlt, zentrale Allianzen würden infrage gestellt. „Wir können nicht akzeptieren, dass das Recht des Stärkeren über die Rechte der Schwächsten gestellt wird“, sagte Costa. Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU-Staaten kommen am Donnerstagabend in Brüssel zusammen, um über den Grönland-Konflikt zu sprechen.