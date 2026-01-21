Trump in Davos: So penibel läuft Luftraum-Sperre

Funkkontakt, Zeichen – dann würde es ernst

Zunächst wird versucht, Funkkontakt mit dem fliegenden „Sünder“ aufzunehmen. An der Cockpitscheibe der Heeresflieger, die sich dem fremden Flugzeug nähern, ist dafür ein großes Schild mit der Notfallfrequenz 121,5 angebracht. „Vorgesehen ist auch eine Kontaktaufnahme per Zeichen, wenn der Funkverkehr nicht zustande kommt“, erklärt der Luftstreitkräfte-Chef. Erst ganz am Ende stehen Warnschüsse durch die bewaffneten PC7. Theoretisch ist sogar ein Abschuss denkbar, sollte sich das Flugzeug unbeirrt dem zu schützenden Ziel nähern.