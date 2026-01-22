Zeitgeist trifft Ballglamour: Die Modetrends 2026

Auf jedem Ball ein Hingucker

Kann man in Kellners Abendkleidersalon Modelle bereits ab 277 Euro erschwingen, ist man in Acs’ Atelier ab 1000 Euro mit dabei. „Wer sich in Zeiten der Teuerung ein hochwertiges Kleid leistet, trägt es gleich auf mehreren Bällen. Durch Styling, Accessoires und kleine Änderungen lässt sich ein Kleid immer wieder neu inszenieren“, sagt Kellner. Aber kann man mit der Opernballrobe auch beim Feuerwehrball antanzen? „Warum nicht? Man lässt einfach die Tüllröcke weg oder nimmt die Schleppe ab, sofern vorhanden“, meint Acs.