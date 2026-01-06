Bald nicht nur ohne Amt, sondern auch ohne Bezüge?

Die Debatte ist so alt wie hartnäckig. Doch diesmal wirkt sie ernster als sonst. Die Abschaffung der umstrittenen nicht amtsführenden Stadträte, lange ein Wiener Dauerbrenner, wird plötzlich nicht mehr nur kommentiert, sondern verhandelt. Und zwar nicht allein am Stammtisch, sondern scheinbar erstmals ernsthaft auch im Bund. Offiziell bestätigen will das noch niemand – zu heilig sind die zu schlachtenden Kühe.