Zuerst Fremden gefilmt, dann mit Messer bedroht

Heftiger Streit am Dienstag in der Wattgasse in Wien-Hernals: Ein 22-Jähriger alarmierte die Polizei, nachdem er von einem Unbekannten auf der Straße verfolgt und mit dem Handy gefilmt worden war. Als er den Mann zur Rede stellte und verlangte, die Aufnahmen zu löschen, zückte der Verdächtige plötzlich ein Springmesser.