Zuerst Fremden gefilmt, dann mit Messer bedroht

Heftiger Streit am Dienstag in der Wattgasse in Wien-Hernals: Ein 22-Jähriger alarmierte die Polizei, nachdem er von einem Unbekannten auf der Straße verfolgt und mit dem Handy gefilmt worden war. Als er den Mann zur Rede stellte und verlangte, die Aufnahmen zu löschen, zückte der Verdächtige plötzlich ein Springmesser.
Der Unbekannte drohte dem Mann, ihn umzubringen, sollte er die Polizei rufen. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Zeugen beobachteten, wie er das Messer auf die Fahrbahn warf – dabei zerbrach es in zwei Teile.
Verdächtigen ausfindig gemacht
Die Polizei konnte die Waffe anschließend sichern. Dank der genauen Personenbeschreibung gelang es den Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring, den 19-jährigen Tatverdächtigen (Staatsangehörigkeit: Serbien) in Tatortnähe festzunehmen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann wegen Verdachts der schweren Nötigung auf freiem Fuß angezeigt.
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