Protest gegen Abriss von alter WU ohne neue Pläne

Umbau als „einmalige Chance“

Dass die alte WU weder ästhetisch noch funktionell auf der Höhe der Zeit ist, ist auch der Allianz bewusst. Sie fordert seit dem Bekanntwerden der Neubau-Pläne ein Nachdenken über einen Umbau der vorhandenen Strukturen. Dass so etwas gelingen könne, zeige sich gleich ums Eck von der alten WU beim Franz-Josefs-Bahnhof und dem darüber liegenden Bürogebäude „Francis“.