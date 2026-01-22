Kunterbuntes Eventprogramm sorgt für Begeisterung

Für alle großen und kleinen (ab 5 Jahre) Cinderella-Fans spielen die Schüler der Ballettschule Maestro und Compagnie Atem in der Linzer Bismarckstraße 18 auf. Datum: Samstag, 24. Jänner, Beginn um 15 Uhr Infolink und Karten: www.maestro-linz.com (Bild: zVg)

In „Schau! Sammlung. Eine Sichtbarmachung musealer Arbeit und ihrer Objekte“ können Besucher erfahren, wie Depots funktionieren, nach welchen Kriterien gesammelt wird und warum Archive so wichtig sind. Ort: Turm 9, Leonding. Datum: noch bis 25. Jänner Infolink: www.kuva-leonding.at (Bild: RVDA)

Das Duo BÖF – Bayrisch Österreichischer Feinklang überschreitet mit Klarinette und Akkordeon musikalische Grenzen. Begleiten kann man Markus Renhart und Michaela Bauer bei ihrer musikalischen Reise in der LMS Frankenmarkt. Datum: Sonntag, 25. Jänner, 16 Uhr Infolink: www.duoboef.com (Bild: Frank Bauer)

Wenn Bankräuber Zuflucht im Kloster suchen, ist eines garantiert: himmlische Ordnung trifft auf irdisches Chaos. Mit der turbulenten Kriminalkomödie „Guns ’n’ Nuns“ unterhält die Theatergruppe Neuzeug im VAZ Sierninghofen-Neuzeug. Datum: 24. Jänner bis 7. Februar Infolink: www.theater-neuzeug.at (Bild: Theatergruppe Sierninghofen-Neuzeug)

Theater Liberi präsentiert „Tarzan – das Musical“ im Stadttheater Greif in Wels. Besucher erwartet eine packende Geschichte über Mut, Zusammenhalt und das Aufeinandertreffen zweier Welten. Datum: Donnerstag, 22. Jänner, und Freitag, 23. Jänner, jeweils 16 bis 18 Uhr Infolink: www.theater-liberi.de (Bild: Theater Liberi/Nilz Böhme)

Zum 11. Mal werden in Gosau Skifahrer von Motocross-Maschinen gezogen. Bei dem ereignisreichen Rennen, dem 11. Holzknecht-Skijöring, können die Zuschauer 100 Gespanne, eindrucksvolle Kurvendrifts und Zweikämpfe erleben. Datum: Samstag, 24 Jänner, ab 10 Uhr Infolink: www.rabenkogel.at (Bild: Wolfgang Spitzbart)

Nach mehr als 250 Shows in den USA ist Sänger und Gitarrist Alex Zilinski wieder in Europa unterwegs. Vervollständigt wird seine Band durch Stefan Roither, Gerhard Vorauer und Georg Holter. Sie spielen im KiK Ried/Innkreis Jimi Hendrix & more. Datum: Freitag, 23. Jänner, 20 Uhr Infolink: www.kik-ried.com (Bild: Andreas_Mueller)

Lydia Prenner-Kasper steht in ihrem Programm „Haltbar-MILF“ in der Bruckmühle Pregarten über den Dingen. Sie wird in Würde reifen, jede frische Falte lachend willkommen heißen und jedes hinzuaddierte Lebensjahr innig umarmen. Datum: Donnerstag, 22. 1., 19.30 Uhr Infolink: www.bruckmuehle.at (Bild: Prenner-Kasper)

BOSStria wandelt in der Spinnerei Traun auf den Spuren von Bruce Springsteen. Die Setlist besteht aus ikonischen Live-Versionen von Springsteen-Konzerten aus über 50 Jahren. Rohe Emotion und Authentizität werden dabei eingefangen. Datum: Freitag, 23. Jänner, 20 Uhr Infolink: www.kulturpark.at (Bild: BOSStria)