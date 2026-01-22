Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was tut sich in OÖ?

Kunterbuntes Eventprogramm sorgt für Begeisterung

Oberösterreich
22.01.2026 14:00
Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert.
Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert.(Bild: Krone KREATIV/Theater Liberi/Nilz Böhme, Wolfgang Spitzbart, Andreas Müller)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Vielfältig ist das Angebot an Veranstaltungen in Oberösterreich. An diesem Wochenende können Familien gemeinsam ins Ballett gehen – ob abenteuerlich bei „Tarzan“ oder romantisch mit „Cinderella“. Spektakulär wird es in Gosau, wenn Motocross-Maschinen Skifahrer ziehen. Für jede Menge Lacher sorgen Kabarettabende und Theateraufführungen. Musikalisch bleiben auch keine Wünsche offen.

0 Kommentare
Für alle großen und kleinen (ab 5 Jahre) Cinderella-Fans spielen die Schüler der Ballettschule ...
Für alle großen und kleinen (ab 5 Jahre) Cinderella-Fans spielen die Schüler der Ballettschule Maestro und Compagnie Atem in der Linzer Bismarckstraße 18 auf. Datum: Samstag, 24. Jänner, Beginn um 15 Uhr Infolink und Karten: www.maestro-linz.com(Bild: zVg)
In „Schau! Sammlung. Eine Sichtbarmachung musealer Arbeit und ihrer Objekte“ können Besucher ...
In „Schau! Sammlung. Eine Sichtbarmachung musealer Arbeit und ihrer Objekte“ können Besucher erfahren, wie Depots funktionieren, nach welchen Kriterien gesammelt wird und warum Archive so wichtig sind. Ort: Turm 9, Leonding. Datum: noch bis 25. Jänner Infolink: www.kuva-leonding.at(Bild: RVDA)
Das Duo BÖF – Bayrisch Österreichischer Feinklang überschreitet mit Klarinette und Akkordeon ...
Das Duo BÖF – Bayrisch Österreichischer Feinklang überschreitet mit Klarinette und Akkordeon musikalische Grenzen. Begleiten kann man Markus Renhart und Michaela Bauer bei ihrer musikalischen Reise in der LMS Frankenmarkt. Datum: Sonntag, 25. Jänner, 16 Uhr Infolink: www.duoboef.com(Bild: Frank Bauer)
Wenn Bankräuber Zuflucht im Kloster suchen, ist eines garantiert: himmlische Ordnung trifft auf ...
Wenn Bankräuber Zuflucht im Kloster suchen, ist eines garantiert: himmlische Ordnung trifft auf irdisches Chaos. Mit der turbulenten Kriminalkomödie „Guns ’n’ Nuns“ unterhält die Theatergruppe Neuzeug im VAZ Sierninghofen-Neuzeug. Datum: 24. Jänner bis 7. Februar Infolink: www.theater-neuzeug.at(Bild: Theatergruppe Sierninghofen-Neuzeug)
Theater Liberi präsentiert „Tarzan – das Musical“ im Stadttheater Greif in Wels. Besucher ...
Theater Liberi präsentiert „Tarzan – das Musical“ im Stadttheater Greif in Wels. Besucher erwartet eine packende Geschichte über Mut, Zusammenhalt und das Aufeinandertreffen zweier Welten. Datum: Donnerstag, 22. Jänner, und Freitag, 23. Jänner, jeweils 16 bis 18 Uhr Infolink: www.theater-liberi.de(Bild: Theater Liberi/Nilz Böhme)
Zum 11. Mal werden in Gosau Skifahrer von Motocross-Maschinen gezogen. Bei dem ereignisreichen ...
Zum 11. Mal werden in Gosau Skifahrer von Motocross-Maschinen gezogen. Bei dem ereignisreichen Rennen, dem 11. Holzknecht-Skijöring, können die Zuschauer 100 Gespanne, eindrucksvolle Kurvendrifts und Zweikämpfe erleben. Datum: Samstag, 24 Jänner, ab 10 Uhr Infolink: www.rabenkogel.at(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Nach mehr als 250 Shows in den USA ist Sänger und Gitarrist Alex Zilinski wieder in Europa ...
Nach mehr als 250 Shows in den USA ist Sänger und Gitarrist Alex Zilinski wieder in Europa unterwegs. Vervollständigt wird seine Band durch Stefan Roither, Gerhard Vorauer und Georg Holter. Sie spielen im KiK Ried/Innkreis Jimi Hendrix & more. Datum: Freitag, 23. Jänner, 20 Uhr Infolink: www.kik-ried.com(Bild: Andreas_Mueller)
Lydia Prenner-Kasper steht in ihrem Programm „Haltbar-MILF“ in der Bruckmühle Pregarten über den ...
Lydia Prenner-Kasper steht in ihrem Programm „Haltbar-MILF“ in der Bruckmühle Pregarten über den Dingen. Sie wird in Würde reifen, jede frische Falte lachend willkommen heißen und jedes hinzuaddierte Lebensjahr innig umarmen. Datum: Donnerstag, 22. 1., 19.30 Uhr Infolink: www.bruckmuehle.at(Bild: Prenner-Kasper)
BOSStria wandelt in der Spinnerei Traun auf den Spuren von Bruce Springsteen. Die Setlist ...
BOSStria wandelt in der Spinnerei Traun auf den Spuren von Bruce Springsteen. Die Setlist besteht aus ikonischen Live-Versionen von Springsteen-Konzerten aus über 50 Jahren. Rohe Emotion und Authentizität werden dabei eingefangen. Datum: Freitag, 23. Jänner, 20 Uhr Infolink: www.kulturpark.at(Bild: BOSStria)
Nina Hartmann und Martin Leutgeb kommen mit „Das letzte Mal“ in den Doppel:Punkt Leonding. Vor ...
Nina Hartmann und Martin Leutgeb kommen mit „Das letzte Mal“ in den Doppel:Punkt Leonding. Vor dem Theaterstück gibt es die Möglichkeit, im Restaurant Genusspunkt ein Dinner zu genießen. Datum: Samstag, 24. Jänner, Dinner 17.30 Uhr, Schauspiel 19.30 Uhr Infolink: www.kuva-leonding.at(Bild: Stefan Joham)
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.421 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.014 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.716 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Oberösterreich
12 Jahre Medaillen-los
Olympia-Durststrecke von Oberösterreich soll enden
Aktuelle Studie:
Drei Viertel glauben, dass KI das Leben verändert
Untreue-Ermittlungen
Verfahren gegen Linzer Ex-Stadtchef eingestellt
Was tut sich in OÖ?
Kunterbuntes Eventprogramm sorgt für Begeisterung
Bruckneruni
Eine Kommission muss den nächsten Rektor finden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf