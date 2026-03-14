Freiwillige Zusammenlegung zweier Feuerwehren

„Die Zeit war damals noch nicht reif“

Nicht zu unterschätzen ist die Konkurrenz der Wehren innerhalb eines Ortes. Umso erstaunlicher ist es also, dass diese Zusammenlegung ohne Streit und Konflikt über die Bühne gegangen ist. „Es hat schon vor vielen Jahren ein Gespräch mit dem Altkommandanten gegeben. Da waren die Kollegen aber noch nicht soweit, die Zeit war damals noch nicht reif“, schildert Markus Gruber, Kommandant der FF Plöcking den Fall. Bei der letzten Abstimmung lag die Zustimmung laut Gruber in Plöcking bei 100, die in Neuhaus/Untermühl bei 95 Prozent. Nun sind die „Untermühler“ also mit Sack und Pack bei den Plöckingern eingezogen. Das Gebäude in Untermühl bleibt für die Lagerung der Wasserausrüstung aber bestehen, die Garagen werden quasi zum Bootshaus.