Gleiche Leistung muss gleich abgerechnet werden – das muss für alle Versicherten gelten, forderte am Mittwoch Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider.
Lange Wartezeiten bei Kassenärzten und mittlerweile große Unterschiede bei Honorar-Rückerstattungen thematisierte gestern Andrea Haselwanter-Schneider, Parteichefin Liste Fritz. Wie berichtet, warten Patienten in acht von 14 Fachrichtungen mehr als 30 Tage auf einen Arzttermin. Und wenn sie dann einen Termin ergattern, kommt oftmals das böse Erwachen bei der Kostenübernahme durch die Krankenkassen.
Der Arztbesuch darf kein Luxus sein. Die Zugehörigkeit zu einer Kasse darf nicht darüber entscheiden, wie viel am Ende selbst zu bezahlen ist.
Andrea Haselwanter- Schneider (Liste Fritz)
„Vor dem Arzt ist nicht jeder Versicherte gleich“
Haselwanter-Schneider führte dazu zwei Beispiele aus der Praxis an: „Ein Muttermalcheck bei einer Hautärztin in Innsbruck kostet 110 Euro. Die Wahlärztin nimmt bereits seit zwei Jahren keine neuen Patienten auf. Wird man somit überhaupt untersucht, werden von 110 Euro dann nur 25 Euro von der ÖGK zurückerstattet“, erläuterte Haselwanter-Schneider.
Bei einer Mundhygiene seien 189 € fällig, die Rückerstattung liege bei 17,36 € für einen ÖGK-Versicherten. Beamte oder Vertragsbedienstete steigen besser aus. „Das zeigt zwei Dinge auf: Erstens, dass ein Arztbesuch immer teurer wird, obwohl man Sozialversicherung zahlt, und zweitens, dass vor dem Arzt nicht jeder Versicherte gleich ist“, kritisiert Haselwanter-Schneider.
Harmonisierung der Leistungen, nicht der Kassen
Der Arztbesuch dürfe kein Luxus sein: „Wir brauchen endlich Gerechtigkeit bei den Krankenkassen. Gleiche Leistung muss gleich abgerechnet werden. Das muss für alle Versicherten gelten.“ Möglicher Ausweg sei eine Harmonisierung der Leistungen, nicht der Kassen, die nichts gebracht habe. Für mehr Kassenarztstellen könne eine Teilung von Kassenarztverträgen ein gangbarer Weg sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.