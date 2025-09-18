Vorteilswelt
Rückerstattungs-Chaos

„Vor dem Arzt ist nicht jeder Versicherte gleich!“

Tirol
18.09.2025 08:00
Ein Check geht oft ins Geld, rückerstattet wird nur ein Bruchteil
Ein Check geht oft ins Geld, rückerstattet wird nur ein Bruchteil(Bild: Jöchl Martin)

Gleiche Leistung muss gleich abgerechnet werden – das muss für alle Versicherten gelten, forderte am Mittwoch Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider.  

Lange Wartezeiten bei Kassenärzten und mittlerweile große Unterschiede bei Honorar-Rückerstattungen thematisierte gestern Andrea Haselwanter-Schneider, Parteichefin Liste Fritz. Wie berichtet, warten Patienten in acht von 14 Fachrichtungen mehr als 30 Tage auf einen Arzttermin. Und wenn sie dann einen Termin ergattern, kommt oftmals das böse Erwachen bei der Kostenübernahme durch die Krankenkassen.

Der Arztbesuch darf kein Luxus sein. Die Zugehörigkeit zu einer Kasse darf nicht darüber entscheiden, wie viel am Ende selbst zu bezahlen ist. 

Andrea Haselwanter- Schneider (Liste Fritz)

„Vor dem Arzt ist nicht jeder Versicherte gleich“
Haselwanter-Schneider führte dazu zwei Beispiele aus der Praxis an: „Ein Muttermalcheck bei einer Hautärztin in Innsbruck kostet 110 Euro. Die Wahlärztin nimmt bereits seit zwei Jahren keine neuen Patienten auf. Wird man somit überhaupt untersucht, werden von 110 Euro dann nur 25 Euro von der ÖGK zurückerstattet“, erläuterte Haselwanter-Schneider. 

Bei einer Mundhygiene seien 189 € fällig, die Rückerstattung liege bei 17,36 € für einen ÖGK-Versicherten. Beamte oder Vertragsbedienstete steigen besser aus. „Das zeigt zwei Dinge auf: Erstens, dass ein Arztbesuch immer teurer wird, obwohl man Sozialversicherung zahlt, und zweitens, dass vor dem Arzt nicht jeder Versicherte gleich ist“, kritisiert Haselwanter-Schneider.

Harmonisierung der Leistungen, nicht der Kassen
Der Arztbesuch dürfe kein Luxus sein: „Wir brauchen endlich Gerechtigkeit bei den Krankenkassen. Gleiche Leistung muss gleich abgerechnet werden. Das muss für alle Versicherten gelten.“ Möglicher Ausweg sei eine Harmonisierung der Leistungen, nicht der Kassen, die nichts gebracht habe. Für mehr Kassenarztstellen könne eine Teilung von Kassenarztverträgen ein gangbarer Weg sein. 

Tirol

