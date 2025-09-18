„Vor dem Arzt ist nicht jeder Versicherte gleich“

Haselwanter-Schneider führte dazu zwei Beispiele aus der Praxis an: „Ein Muttermalcheck bei einer Hautärztin in Innsbruck kostet 110 Euro. Die Wahlärztin nimmt bereits seit zwei Jahren keine neuen Patienten auf. Wird man somit überhaupt untersucht, werden von 110 Euro dann nur 25 Euro von der ÖGK zurückerstattet“, erläuterte Haselwanter-Schneider.

Bei einer Mundhygiene seien 189 € fällig, die Rückerstattung liege bei 17,36 € für einen ÖGK-Versicherten. Beamte oder Vertragsbedienstete steigen besser aus. „Das zeigt zwei Dinge auf: Erstens, dass ein Arztbesuch immer teurer wird, obwohl man Sozialversicherung zahlt, und zweitens, dass vor dem Arzt nicht jeder Versicherte gleich ist“, kritisiert Haselwanter-Schneider.