Midnight-Oil-Mitgründer Rob Hirst gestorben

Hirst erzählte in Interview von seinem Kampf

In einem seiner letzten Interviews sprach Hirst im November offen über seinen Kampf gegen die Krankheit. Im ABC-Radio erzählte er, dass die Diagnose 2023 gefallen sei und er seither zahlreiche Behandlungen durchlaufen habe, darunter Chemotherapie und Strahlentherapie. Zudem habe er eine schwere Sepsis überlebt, sagte Hirst, der 1955 in Camden im Südwesten von Sydney geboren wurde.