Hilfswerk UNRWA setzt Arbeit trotz Verbot fort

Israel wirft Unterwanderung durch Hamas vor

Israels UNO-Botschafter Danny Danon hatte am Dienstag angekündigt, dass sein Land jegliche Verbindung zu dem Hilfswerk kippen werde. Seit dem heutigen Donnerstag sind Tätigkeiten der UNRWA „auf israelischem Territorium“ untersagt. Israels Regierung wirft der Organisation vor, von Hamas-Mitgliedern unterlaufen zu sein. Ein Teil der Angestellten soll gar am Hamas-Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein.