Nächster Gerichtserfolg gegen Parkplatz-Abzocke

Mit Besitzstörungsklage abgeblitzt

Es geht um Parkplätze vor einer Bäckerei in Himberg, die immer wieder von Nicht-Kunden unberechtigt benutzt wurden – etwa, um sich gegenüber ein Kebab zu kaufen. Der von dem Betrieb beauftragte Anwalt fuhr dagegen (zu) schwere Geschütze auf, die für Unmut sorgten. Via Brief forderte der Jurist eine Pönale von jeweils 350 Euro und die Unterfertigung einer Unterlassungserklärung. Nur dann werde von einer Besitzstörungsklage abgesehen.