Zusatzzölle für US-Waren ab 7. Februar möglich

Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte, dass bereits ab 7. Februar Sonderzölle der EU auf Einfuhren von Waren aus den USA im Wert von 93 Milliarden Euro (108 Milliarden US-Dollar) fällig werden könnten. Vorbereitet sei die Europäische Union schon seid letztem Jahr, da die Abgaben im Rahmen des Zollkonflikts 2025 vorbereitet wurden. Diese würden automatisch gelten, falls die derzeit bis zum 6. Februar befristete Aussetzung nicht verlängert wird.

Motorräder, Rindfleisch und Whiskey würden teurer

Betroffen von den EU-Ausgleichszöllen wäre eine lange Liste mit Industrie- und Agrarprodukten wie zum Beispiel Flugzeugen, Motorrädern, Rindfleisch, Whiskey oder Zitrusfrüchten. Die Maßnahmen hätten im vergangenen Sommer in Kraft treten sollen, wenn die USA angedrohte Zölle in Höhe von 30 Prozent auf die Einfuhr europäischer Produkte eingeführt hätten. Stattdessen einigte man sich auf einen Basiszollsatz von 15 Prozent und die Verordnung zu den Gegenzöllen wurde vorerst für sechs Monate ausgesetzt.