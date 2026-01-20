Vorteilswelt
Transfer-Überraschung

Einigung! Edin Dzeko vor Wechsel zu Schalke 04

Fußball International
20.01.2026 12:37
Edin Dzeko hier im WM-Quali-Spiel gegen Österreich.
Edin Dzeko hier im WM-Quali-Spiel gegen Österreich.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine Transfer-Überraschung bahnt sich an! Edin Dzeko steht offenbar vor einem Wechsel zum deutschen Zweitligsten Schalke 04. Laut Sky soll sich der Bosnier bereits mit den „Knappen“ geeinigt haben.

0 Kommentare

Nationalteamkollege Nikola Katic, seit Sommer bei Schalke unter Vertrag, soll Dzeko von einem Wechsel nach Gelsenkirchen überzeugt haben, auch Trainer Miron Muslic habe sich dafür eingesetzt, den Stürmer in den Ruhrpott zu losten, heißt es aus Deutschland.

Noch steht Dzeko bei Florenz unter Vertrag.
Noch steht Dzeko bei Florenz unter Vertrag.(Bild: AP/Heinz-Peter Bader)

Trotz eines Jahresgehalts von rund zwei Millionen Euro setzt die AC Fiorentina kaum auf den Routinier. Gut möglich also, dass zwischen dem Serie-A-Klub und Schalke schon bald eine Einigung erzielt wird ...

