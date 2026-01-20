Einigung! Edin Dzeko vor Wechsel zu Schalke 04

Bärenstark! Julia Scheib gewinnt am Kronplatz
Vierter RTL-Saisonsieg
Eine Transfer-Überraschung bahnt sich an! Edin Dzeko steht offenbar vor einem Wechsel zum deutschen Zweitligsten Schalke 04. Laut Sky soll sich der Bosnier bereits mit den „Knappen“ geeinigt haben.
Nationalteamkollege Nikola Katic, seit Sommer bei Schalke unter Vertrag, soll Dzeko von einem Wechsel nach Gelsenkirchen überzeugt haben, auch Trainer Miron Muslic habe sich dafür eingesetzt, den Stürmer in den Ruhrpott zu losten, heißt es aus Deutschland.
Trotz eines Jahresgehalts von rund zwei Millionen Euro setzt die AC Fiorentina kaum auf den Routinier. Gut möglich also, dass zwischen dem Serie-A-Klub und Schalke schon bald eine Einigung erzielt wird ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.