„Keine Lust auf Kracher, Taktieren ist Geschichte“

Die Ligaphase der Champions League biegt in die Zielgerade ein, Dienstag und Mittwoch steht der vorletzte Spieltag auf dem Programm. Andi Herzog erklärt in seiner Kolumne, welche Lehren die Top-Teams aus dem Vorjahr gezogen haben, wer seine Favoriten und wer die großen Enttäuschungen sind.
Arsenal ist durch, auch Bayern steht kurz vor dem Achtelfinale – dahinter geht es vor den letzten beiden Runden noch heiß her! Das neue Format der Champions League mit der Ligaphase, der auch ich skeptisch gegenüberstand, hat sich bewährt. Waren davor in der Gruppenphase Favoriten oft nach vier Matches durch, so heißt es nun auf der Hut sein, an die Leistungsgrenze gehen – vom ersten Anpfiff weg, acht Spieltage lang!
