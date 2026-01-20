Olympiasieger muss bei Winterspielen zuschauen

Letzter Stopp vor Olympia

Für die ÖRV-Mannschaft geht es am Freitag und Samstag mit dem letzten Weltcupevent vor Olympia in Oberhof weiter. Dort wird auch erstmals eine Mixed-EM ausgetragen. Danach geht es in die Heimat, wo kommende Woche in Wien die Einkleidung für die Spiele stattfindet. Im Anschluss wollen sich die Rodler in St. Moritz den letzten olympischen Feinschliff verpassen. Ab 7. Februar geht es in der Bahn von Cortina um Edelmetall.