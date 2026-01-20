Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Ticket für Rodler

Olympiasieger muss bei Winterspielen zuschauen

Olympia
20.01.2026 13:06
David Gleirscher
David Gleirscher(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rodel-Olympiasieger David Gleirscher sowie die Doppelsitzer Yannick Müller/Armin Frauscher müssen bei den Winterspielen von 6. bis 22. Februar in Mailand/Cortina d‘Ampezzo zuschauen. Aufgrund der starken ÖRV-Konkurrenz gingen der Sieger von 2018 sowie das Männer-Duo bei der Ticketvergabe leer aus, wie Rodel Austria am Dienstag bekanntgab. Den Zuschlag für die letzten freien Plätze erhielten Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl sowie Thomas Steu/Kindl und Juri Gatt/Riccardo Schöpf.

0 Kommentare

Bei den Frauen dürfen neben Lisa Schulte wie erwartet Hannah Prock und Dorothea Schwarz zu den Spielen reisen. Schulte sowie Jonas Müller und die Doppelsitzer Selina Egle/Lara Kipp waren bereits vergangene Woche als Olympia-Starter bekanntgegeben worden. Damit wird der Rodelverband das Maximalkontingent von je drei Frauen und Männern in den Einzeln sowie zwei Männer-Doppelsitzern und eines Duos bei den Frauen dem Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) zur Nominierung vorschlagen.

„Wir hatten eine intensive interne Qualifikation, wo aufgrund der Dichte und mannschaftlichen Stärke innerhalb unserer Truppe von knappen Entscheidungen auszugehen war. Natürlich gibt es enttäuschte Gesichter, aber es herrscht kein Neid, im Gegenteil. Trotz der großen sportlichen Konkurrenz hält das Team eisern zusammen, das macht uns aus, darauf sind wir stolz“, sagte ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler.

Christian Eigentler
Christian Eigentler(Bild: Christof Birbaumer)

Rodel-Asse Medaillenkandidaten in Cortina
Das schlagkräftige Rodelteam, das in diesem Winter mit zahlreichen Siegen und Podestplätzen überzeugt hatte, gilt in allen fünf olympischen Bewerben als Medaillenanwärter. Kindl hat bei seiner fünften Olympia-Teilnahme die Chance auf gleich drei Starts (Einzel, Doppel, Teambewerb). Debüts im Zeichen der Ringe feiern unterdessen Egle/Kipp – der Frauen-Doppelsitzer ist erstmals im olympischen Programm -, der dreifache Europameister Müller, Schwarz sowie Gatt/Schöpf.

Yannick Müller und Armin Frauscher
Yannick Müller und Armin Frauscher(Bild: EPA/TOMS KALNINS)

Dass David Gleirscher sowie Müller/Frauscher nicht zum Zuge kommen könnten, hatte sich bereits abgezeichnet. Auch diese drei wären in Cortina für Medaillen gut gewesen. Dem Selektionsprozess zugrunde lagen die Ergebnisse der teaminternen Olympia-Qualifikation. Diese bestand aus den Weltcup- und EM-Rennen sowie dem Olympischen Test-Event auf der Olympiabahn in Cortina Anfang des Winters.

Letzter Stopp vor Olympia
Für die ÖRV-Mannschaft geht es am Freitag und Samstag mit dem letzten Weltcupevent vor Olympia in Oberhof weiter. Dort wird auch erstmals eine Mixed-EM ausgetragen. Danach geht es in die Heimat, wo kommende Woche in Wien die Einkleidung für die Spiele stattfindet. Im Anschluss wollen sich die Rodler in St. Moritz den letzten olympischen Feinschliff verpassen. Ab 7. Februar geht es in der Bahn von Cortina um Edelmetall.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
David GleirscherThomas Steu
Mailand
WinterspielMännerFrauenWinter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
195.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
139.137 mal gelesen
Mehr Olympia
Kein Ticket für Rodler
Olympiasieger muss bei Winterspielen zuschauen
Wettlauf gegen Zeit
Knöchel gebrochen! Weltmeister bangt um Olympia
Im Biathlon
Österreich hat erste Olympia-Medaille bereits fix
Schlimmeres verhindert
Schrecksekunde für Speed-Ass: „Bist du deppert?“
Ausgerechnet jetzt ...
Humpelte im Zielraum: Sorgen um Ski-Routinier!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf