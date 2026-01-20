Kreuzbandriss war für den Stürmer ein „Glücksfall“

„Alle wollen Trainer oder Manager werden ...“

Aber vor allem den jungen, noch im Profi- und Halbprofibereich aktiven Spielern will er Zukunftsperspektiven geben. „Nach der Karriere Fuß zu fassen kann richtig schwer sein. Ich glaube, dass sich auch zu wenige von den Jungs darüber Gedanken machen“, weiß Bozkurt, „Alle wollen Trainer oder Manager werden, aber das ist ein hartes Business. Ich bin weiter Teil des Fußballs, helfe mit meinen eigenen Erfahrungen an vorderster Front mit, bewege etwas. Das möchte ich den Burschen zeigen.“