Drohnenstart vom Frachter: Chinas geheime Seemacht

Eigentlich sieht die Zhong Da 79 aus wie ein gewöhnlicher Frachter: Viele Container stapeln sich auf dem Deck des chinesischen Transportschiffs. Fotos aus der Werft Hudong-Zhonghua in Shanghai, die in sozialen Medien kursieren, zeigen aber, dass hier nichts ist, wie es scheint. Die Container lassen sich öffnen, darin verborgen sind vertikale Raketenstartrohre – das vermeintliche Transportschiff verfügt über beträchtliche Feuerkraft. Zuletzt tauchten weitere (hochauflösende) Bilder auf, die eine noch erstaunlichere Ausstattung zeigen, die man sonst nur auf modernen Flugzeugträgern findet.