Drohnenstart vom Frachter: Chinas geheime Seemacht

Chinas Marine konkurriert mit jener der USA um den Titel der weltgrößten: Geht man nach der Zahl der Kriegsschiffe, hat China mit 754 bereits die Nase vorn. Die USA haben aber größere, darunter allein elf Flugzeugträger, China hat nur drei. Doch Chinas Werften produzieren auf Hochtouren. Und sollte es im Pazifikraum zur militärischen Auseinandersetzung kommen, hätte Peking ein Ass im Ärmel, das selbst die Flugzeugträgerkampfgruppen der Amerikaner fürchten.
Eigentlich sieht die Zhong Da 79 aus wie ein gewöhnlicher Frachter: Viele Container stapeln sich auf dem Deck des chinesischen Transportschiffs. Fotos aus der Werft Hudong-Zhonghua in Shanghai, die in sozialen Medien kursieren, zeigen aber, dass hier nichts ist, wie es scheint. Die Container lassen sich öffnen, darin verborgen sind vertikale Raketenstartrohre – das vermeintliche Transportschiff verfügt über beträchtliche Feuerkraft. Zuletzt tauchten weitere (hochauflösende) Bilder auf, die eine noch erstaunlichere Ausstattung zeigen, die man sonst nur auf modernen Flugzeugträgern findet.
