Diese „Sparschiene“ führt Sie heuer zu mehr Geld!

London: China darf „Super-Botschaft“ bauen
Umstrittenes Projekt
Neues Jahr, neues Glück? Gerne – aber bei der Finanzplanung sollte man sich nicht nur auf Fortunas Segen verlassen! Wir zeigen, welche „Sparschiene“ Sie heuer zu mehr Geld führt, wie neue Steuervorteile und Freibeträge ausgenutzt werden können und vieles mehr.
Billiger wird nix! Klingt nach typisch-österreichischer „Grantler-Floskel“, ist aber allzu oft die Wahrheit. Zwar fiel die Inflationsrate Ende 2025 mit 3,8 Prozent erstmals seit Juni wieder unter 4 Prozent, trotzdem blieb sie fast doppelt so hoch wie im EU-Schnitt. Vor allem Dienstleistungen wirkten zuletzt als Preistreiber, Strom blieb teuer, Kraftstoffe (Benzin, Diesel) wirkten leicht preisdämpfend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.