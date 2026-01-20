Diese „Sparschiene“ führt Sie heuer zu mehr Geld!

Billiger wird nix! Klingt nach typisch-österreichischer „Grantler-Floskel“, ist aber allzu oft die Wahrheit. Zwar fiel die Inflationsrate Ende 2025 mit 3,8 Prozent erstmals seit Juni wieder unter 4 Prozent, trotzdem blieb sie fast doppelt so hoch wie im EU-Schnitt. Vor allem Dienstleistungen wirkten zuletzt als Preistreiber, Strom blieb teuer, Kraftstoffe (Benzin, Diesel) wirkten leicht preisdämpfend.