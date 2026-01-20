Weltweite Klimaschäden auch für Österreich teuer

Großunternehmen setzen sich schon intensiv mit lokalen und Lieferketten-bezogenen Klimarisiken auseinander und bereiten sich entsprechend vor, sagte Bednar-Friedl: „Klein- und mittelständische Unternehmen sind in der Regel aber weder personell noch finanziell in der Lage, dies zu beurteilen und entsprechend darauf zu reagieren.“ Ihnen sollte durch Informationsangebote etwa in Form von Dashboards und länderübergreifenden Frühwarnsystemen geholfen werden.