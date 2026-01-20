Stadt Spittal kämpft mit Trinkwasserknappheit

Die Stadt Spittal hat aktuell mit Trinkwassermangel zu kämpfen. Der Stadtchef ersucht nun, bewusst mit dem Wasser umzugehen und auf Autowäsche und Co. zu verzichten.
Ausbleibende Niederschläge sind laut Stadtchef Gerhard Köfer Grund dafür, dass die Grundwasserstände in Spittal deutlich gesunken sind – und das löst aktuell Trinkwasserknappheit in der Lieserstadt aus.
„Eine derartige Wasserknappheit hat es zuletzt vor 30 Jahren gegeben. Die aktuelle Situation stellt eine zunehmende Belastung für unsere Wasserversorgung dar“, sagt Köfer.
58 Liter Wasser pro Sekunde
Als Vergleich: Derzeit liefern die Quellen der Stadt Spittal 58 Liter Wasser pro Sekunde, während es im Oktober noch 120 Liter waren. Gerade deshalb ersucht der Team Kärnten-Chef die Bevölkerung, unnötigen Verbrauch zu unterlassen. „Die Trinkwasserversorgung und Hygiene haben absoluten Vorrang – vor der Autowäsche und Reinigung von Flächen mit Trinkwasser!“
In der Bezirksstadt sorge man jedoch rechtzeitig vor und werde alles unternehmen, damit die Wasserknappheit nicht zu einem ernsthaften Problem wird, heißt es weiter.
Behälter werden händisch ausgeglichen
Derzeit werden die Trinkwasserbehälter vom städtischen Wasserwerk in den Nachtstunden händisch ausgeglichen, um die Versorgung weiterhin gewährleisten zu können.
Nun hofft man auf Niederschläge, damit der Grundwasserspiegel endlich wieder steigt.
