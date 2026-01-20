Stadt Spittal kämpft mit Trinkwasserknappheit

58 Liter Wasser pro Sekunde

Als Vergleich: Derzeit liefern die Quellen der Stadt Spittal 58 Liter Wasser pro Sekunde, während es im Oktober noch 120 Liter waren. Gerade deshalb ersucht der Team Kärnten-Chef die Bevölkerung, unnötigen Verbrauch zu unterlassen. „Die Trinkwasserversorgung und Hygiene haben absoluten Vorrang – vor der Autowäsche und Reinigung von Flächen mit Trinkwasser!“

In der Bezirksstadt sorge man jedoch rechtzeitig vor und werde alles unternehmen, damit die Wasserknappheit nicht zu einem ernsthaften Problem wird, heißt es weiter.