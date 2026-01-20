Polster: „Wäre fast in Japan und Bayern gelandet“

Toni Polster in Fernost oder an der Säbener Straße? Fast wäre es dazu gekommen, wie Österreichs Sturmlegende jetzt einem deutschem Weltmeister verriet. . .
Der DFB-Held von 1990 Pierre Littbarski (65), der einst in Köln und in Japan spielte, macht auf seinem Instagram-Account gerne Spaßclips mit früheren Weggefährten. Am Dienstag Morgen haute „Litti“ (73 Länderspiele) ein launiges Video mit ÖFB-Legende Toni Polster (61), der ebenfalls in den 90ern beim 1.FC Köln von 1993-1998 in der Deutschen Bundesliga bekanntlich auf Torejagd ging, raus.
Toni Polster mit launigen Anekdoten aus seiner Kölner Zeit
„Wir sind ja mal rausgeflogen mit dem FC zu dir (für ein Testspiel, Anm. d. Red.) nach Japan. Da haben wir 4:3 gewonnen und ich habe alle vier Tore gemacht. Da sagte der japanische Manager Yasuhiko Okudera: „Toni, du musst gleich in Japan bleiben.“ Aber das ging nicht. Littbarski lacht: „Du hättest alle Rekorde gebrochen, das wäre für dich super gewesen.“ Polster: „Die kleinen Japaner hätte ich mit dem Ellboggen schon weggedrückt.“
Eine weitere Anekdote betrifft die frühere Trainerlegende Udo Lattek (†2015), mit der Polster, der bis heute enge Kontakte nach Köln pflegt und in der Domstadt stets gern gesehener Gast ist, in seiner FC-Zeit gern in Köln-Weiden am Tresen Stunden am Stammtisch in der „Alten Schmiede“ verbrachte. „Mit Udo Lattek war ich ja am Stammtisch. Ich sagte ihm: „Udo, du wärest ein noch größerer und erfolgreicherer Trainer gewesen, wenn du mich geholt hättest.“
Er sagte: „Ich wollte dich eh, aber der Hoeneß wollte dich nicht nicht.“ – „Bei Udos 70er sind wir dann zu dritt an der Bar gestanden und ich sagte dem Uli: Du, du bist ein großartiger Manager, du hast aus Bayern was großartiges gemacht. Aber hättest du mich geholt, hättest du noch mehr gewonnen. Hoeneß antwortete: „Ich wollte immer haben, aber der Lattek wollte dich nicht.“ Da sagte ich: Ihr seid zwei Eierbären. . .“
