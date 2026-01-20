Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Talk bei DFB-Ikone

Polster: „Wäre fast in Japan und Bayern gelandet“

Fußball International
20.01.2026 12:26
Toni (Mitte) mit den Kölner Freunden Lukas Wachten (l.) und Manfred Zender (r.)
Toni (Mitte) mit den Kölner Freunden Lukas Wachten (l.) und Manfred Zender (r.)(Bild: ZvG)
Porträt von Markus Krücken
Von Markus Krücken

Toni Polster in Fernost oder an der Säbener Straße? Fast wäre es dazu gekommen, wie Österreichs Sturmlegende jetzt einem deutschem Weltmeister verriet. . .

0 Kommentare

Der DFB-Held von 1990 Pierre Littbarski (65), der einst in Köln und in Japan spielte, macht auf seinem Instagram-Account gerne Spaßclips mit früheren Weggefährten. Am Dienstag Morgen haute „Litti“ (73 Länderspiele) ein launiges Video mit ÖFB-Legende Toni Polster (61), der ebenfalls in den 90ern beim 1.FC Köln von 1993-1998 in der Deutschen Bundesliga bekanntlich auf Torejagd ging, raus.

Lesen Sie auch:
Der Raiffeisen Sportpark platzt am 27. Dezember wieder aus allen Nähten.
Mit der „Krone“ dabei
Auch Toni lässt es für die gute Sache polstern
29.11.2025
Betrug durch Manager?
Millionen-Debakel für ÖFB-Legende Toni Polster!
25.07.2025
Bei Bestseller-Autor
Toni Polster diente als Vorlage für Krimifigur
13.06.2025

Toni Polster mit launigen Anekdoten aus seiner Kölner Zeit
„Wir sind ja mal rausgeflogen mit dem FC zu dir (für ein Testspiel, Anm. d. Red.) nach Japan. Da haben wir 4:3 gewonnen und ich habe alle vier Tore gemacht. Da sagte der japanische Manager Yasuhiko Okudera: „Toni, du musst gleich in Japan bleiben.“ Aber das ging nicht. Littbarski lacht: „Du hättest alle Rekorde gebrochen, das wäre für dich super gewesen.“ Polster: „Die kleinen Japaner hätte ich mit dem Ellboggen schon weggedrückt.“

(Bild: ZvG)

Eine weitere Anekdote betrifft die frühere Trainerlegende Udo Lattek (†2015), mit der Polster, der bis heute enge Kontakte nach Köln pflegt und in der Domstadt stets gern gesehener Gast ist, in seiner FC-Zeit gern in Köln-Weiden am Tresen Stunden am Stammtisch in der „Alten Schmiede“ verbrachte. „Mit Udo Lattek war ich ja am Stammtisch. Ich sagte ihm: „Udo, du wärest ein noch größerer und erfolgreicherer Trainer gewesen, wenn du mich geholt hättest.“

Pierre Littbarski
Pierre Littbarski(Bild: Eduard Bopp Sportfotografie)

Er sagte: „Ich wollte dich eh, aber der Hoeneß wollte dich nicht nicht.“ – „Bei Udos 70er sind wir dann zu dritt an der Bar gestanden und ich sagte dem Uli: Du, du bist ein großartiger Manager, du hast aus Bayern was großartiges gemacht. Aber hättest du mich geholt, hättest du noch mehr gewonnen. Hoeneß antwortete: „Ich wollte immer haben, aber der Lattek wollte dich nicht.“ Da sagte ich: Ihr seid zwei Eierbären. . .“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
195.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
139.137 mal gelesen
Mehr Fußball International
Transfer-Überraschung
Einigung! Edin Dzeko vor Wechsel zu Schalke 04
Krone Plus Logo
Andi Herzog:
„Keine Lust auf Kracher, Taktieren ist Geschichte“
Im Talk bei DFB-Ikone
Polster: „Wäre fast in Japan und Bayern gelandet“
Trainer sagte Nein
DFB-Spieler durfte nicht zum Begräbnis seiner Oma
Barcas Trainerfrage
Suche läuft! Wer tritt in Hansi Flicks Fußstapfen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf