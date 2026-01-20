Veronica Fusaro geht für die Schweiz ins Rennen

Jury wählte aus 493 Songs

493 Songs wurden demnach von Musikerinnen und Musikern für die Schweizer Teilnahme am ESC 2026 eingereicht. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Der Song, mit dem Veronica Fusaro am ESC auftritt, wird am 11. März bekannt gegeben. In Österreich findet die Auswahl des Teilnehmers am 20. Februar in der ORF-Show „Vienna Calling“ statt.