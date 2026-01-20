Vorteilswelt
Song Contest in Wien

Veronica Fusaro geht für die Schweiz ins Rennen

Society International
20.01.2026 12:16
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Sängerin Veronica Fusaro nimmt für die Schweiz am 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien teil. Die 28-Jährige tritt im zweiten Halbfinale am 14. Mai gegen die internationale Konkurrenz an. 

Mit ihrer markanten Stimme und einem nachhallenden Sound gehöre Veronica Fusaro „zu den spannendsten Stimmen des Schweizer Alternative Pop„, heißt es in einer Mitteilung von Schweizer Radio und Fernsehen SRF vom Dienstag weiter.

„Best Talent“
Ihre Musik verbinde Pop mit Soul- und Rock-Einflüssen und lebe „von großer emotionaler Tiefe sowie authentischem Storytelling“. Und als Tochter einer Schweizer Mutter und eines italienischen Vaters fließen laut SRF kulturelle Vielfalt und persönliche Erfahrungen wie selbstverständlich in Fusaros Songs ein.

Veronica Fusaro gilt mit ihrer markanten Stimme als große Hoffnung.
Veronica Fusaro gilt mit ihrer markanten Stimme als große Hoffnung.

Bereits 2016 wurde die Thunerin von SRF 3 als „Best Talent“ ausgezeichnet. Seither spielte sie über 500 Konzerte im In- und Ausland und stand auf renommierten Bühnen und Festivals wie dem Glastonbury Festival, dem Montreux Jazz Festival und dem Gurtenfestival, wie SRF weiter schreibt.

Jury wählte aus 493 Songs
493 Songs wurden demnach von Musikerinnen und Musikern für die Schweizer Teilnahme am ESC 2026 eingereicht. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Der Song, mit dem Veronica Fusaro am ESC auftritt, wird am 11. März bekannt gegeben. In Österreich findet die Auswahl des Teilnehmers am 20. Februar in der ORF-Show „Vienna Calling“ statt.

Song Contest in Wien
