Veronica Fusaro geht für die Schweiz ins Rennen

Die Sängerin Veronica Fusaro nimmt für die Schweiz am 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien teil. Die 28-Jährige tritt im zweiten Halbfinale am 14. Mai gegen die internationale Konkurrenz an.
Mit ihrer markanten Stimme und einem nachhallenden Sound gehöre Veronica Fusaro „zu den spannendsten Stimmen des Schweizer Alternative Pop„, heißt es in einer Mitteilung von Schweizer Radio und Fernsehen SRF vom Dienstag weiter.
„Best Talent“
Ihre Musik verbinde Pop mit Soul- und Rock-Einflüssen und lebe „von großer emotionaler Tiefe sowie authentischem Storytelling“. Und als Tochter einer Schweizer Mutter und eines italienischen Vaters fließen laut SRF kulturelle Vielfalt und persönliche Erfahrungen wie selbstverständlich in Fusaros Songs ein.
Bereits 2016 wurde die Thunerin von SRF 3 als „Best Talent“ ausgezeichnet. Seither spielte sie über 500 Konzerte im In- und Ausland und stand auf renommierten Bühnen und Festivals wie dem Glastonbury Festival, dem Montreux Jazz Festival und dem Gurtenfestival, wie SRF weiter schreibt.
Jury wählte aus 493 Songs
493 Songs wurden demnach von Musikerinnen und Musikern für die Schweizer Teilnahme am ESC 2026 eingereicht. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Der Song, mit dem Veronica Fusaro am ESC auftritt, wird am 11. März bekannt gegeben. In Österreich findet die Auswahl des Teilnehmers am 20. Februar in der ORF-Show „Vienna Calling“ statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.