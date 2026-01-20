Davos-Treffen beginnt – aber alle warten auf Trump

Selenskyj kommt nur für „substanzielles Treffen“ mit Trump

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat über eine Teilnahme noch nicht entschieden, wie die „Financial Times“ unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtete. Demnach wolle Selenskyj nur in die Schweiz reisen, sollte es zu einem „substanziellen Treffen“ mit Trump kommen. Kiew sei bereit, Abkommen über Sicherheitsgarantien oder zur Förderung des Wohlstands zu unterzeichnen, sollten die USA dazu bereit sein. Andernfalls werde der ukrainische Präsident in der Hauptstadt bleiben, um die Lage angesichts der massiven russischen Luftangriffe zu bewältigen.