Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltwirtschaftsforum

Davos-Treffen beginnt – aber alle warten auf Trump

Außenpolitik
20.01.2026 12:35
Das Kongresszentrum im Schweizer Davos, in dem das Weltwirtschaftsforum stattfindet.
Das Kongresszentrum im Schweizer Davos, in dem das Weltwirtschaftsforum stattfindet.(Bild: AFP/Fabrice COFFRINI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Davos beginnt heute das offizielle Programm des Weltwirtschaftsforums (WEF) mit zahlreichen Spitzenpolitikern. Aber eigentlich wartet alles auf US-Präsident Donald Trump. Seine Forderung nach Grönland überschattet die Jahrestagung in dem beschaulichen Schweizer Kurort.

0 Kommentare

Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet, wo er eine Rede halten soll. Er dürfte sich aber bereits am Dienstag auf den Weg über den Atlantik machen. Heute stehen Reden von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Chinas Vizepremier He Lifeng auf dem Programm.

Selenskyj kommt nur für „substanzielles Treffen“ mit Trump
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat über eine Teilnahme noch nicht entschieden, wie die „Financial Times“ unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtete. Demnach wolle Selenskyj nur in die Schweiz reisen, sollte es zu einem „substanziellen Treffen“ mit Trump kommen. Kiew sei bereit, Abkommen über Sicherheitsgarantien oder zur Förderung des Wohlstands zu unterzeichnen, sollten die USA dazu bereit sein. Andernfalls werde der ukrainische Präsident in der Hauptstadt bleiben, um die Lage angesichts der massiven russischen Luftangriffe zu bewältigen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Rede am Dienstag.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Rede am Dienstag.(Bild: EPA/GIAN EHRENZELLER)
Selenskyj und Trump trafen sich zuletzt in Mar-a-Lago.
Selenskyj und Trump trafen sich zuletzt in Mar-a-Lago.(Bild: AFP/JOE RAEDLE)

Damit ist unklar, ob es zu einer Unterredung zwischen Selenskyj und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kommt, die im Vorfeld avisiert worden war. Stocker ist am Dienstag und Mittwoch im Schweizer Kurort anwesend. Am Dienstag stehen laut Bundeskanzleramt Treffen mit dem Premierminister der Region Kurdistan-Irak, Masrour Barzani, dem Präsidenten Panamas, José Raúl Mulino, sowie Vertretern des Facebook-Konzerns Meta auf dem Programm.

Treffen mit Syriens Präsidenten geplant
Am Mittwoch will Stocker laut einer Sprecherin am Rande des Forums den syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa treffen. Weiters kommt der Bundeskanzler mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi, dem Vorstandsvorsitzenden von Cisco und Vorsitzenden des „Business Roundtable“, Chuck Robbins, sowie dem Vizepräsidenten von Google für Zentraleuropa, Philipp Justus, zusammen.

Lesen Sie auch:
Macron versucht, amikal die Wogen zu glätten – und nennt Trump seinen „Freund“.
Will Trump treffen
Macron: „Verstehe nicht, was Du in Grönland tust“
20.01.2026
Organisatoren:
Trump heuer bei Weltwirtschaftsforum in Davos
13.01.2026

Schwerpunkt der wirtschaftspolitischen Arbeitstreffen ist die Umsetzung der neu beschlossenen österreichischen Industriestrategie. „Gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten ist der Dialog wichtiger denn je. Foren wie das Weltwirtschaftsforum schaffen Räume, in denen Austausch möglich bleibt - direkt, offen und im persönlichen Gespräch“, erklärte der Kanzler im Vorfeld.

Rund 3000 Teilnehmer erwartet
Insgesamt kommen rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Schweizer Alpenort, um unter dem Motto „Im Geiste des Dialogs“ noch bis Donnerstag über Weltwirtschaft, Handel und Künstliche Intelligenz zu diskutieren. Darunter sind auch zahlreiche Spitzenpolitiker und Hunderte Konzernchefs.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
195.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
139.137 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Plötzlich Teil der USA
Trump provoziert EU-Staaten mit Grönland-Montage
Kritik an Maßnahme
Neuer Steuerbonus für Männer und Hochverdiener
Allianz mit Ukraine?
Europa denkt schon über NATO ohne Amerika nach
Krone Plus Logo
Raketen in Containern
Drohnenstart vom Frachter: Chinas geheime Seemacht
Weltwirtschaftsforum
Davos-Treffen beginnt – aber alle warten auf Trump
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf