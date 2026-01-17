Britischer Ex-Premier Blair sitzt im Gaza-Gremium

Furcht vor neuer Bedrohung

Die Waffenruhe im Gazastreifen trat am 10. Oktober 2025 in Kraft. Seither kam es jedoch immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen. US-Beamtinnen und -beamte gehen davon aus, dass der Erfolg des Friedensplans davon abhängt, ob die Hamas ihre Waffen niederlegt und die Kontrolle über das Küstengebiet bereitwillig abgibt oder nicht. Bisher hat die Terrororganisation zwar der Einrichtung einer Übergangsregierung zugestimmt, nicht aber ihrer Entwaffnung. Israels Regierung schätzt, dass die Hamas noch mehr als 60.000 Gewehre und 20.000 Kämpfer hat.