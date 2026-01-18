Trump will Geld von Staaten für Sitz in Gaza-Rat

Die Mitgliedschaft ist laut einem Bericht auf höchstens drei Jahre befristet, kann von der vorsitzenden Person jedoch verlängert werden. Der sogenannte „Friedensrat“ ist Teil der zweiten Phase von Trumps Friedensplan für den Gazastreifen, der ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas vorsieht. Das internationale Gremium soll die Übergangsregierung, die aus Technokraten und einer Technokratin besteht, beaufsichtigen. Mehrere Staats- und Regierungsoberhäupter wurden nach eigenen Angaben von Trump eingeladen, in dem Rat mitzuwirken. Darunter ist etwa der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan.