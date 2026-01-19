Zu Haft verurteilt
Streit um Theaterstück: Mutter drohte mit Bombe
Vorhang auf für Amerikas schlimmste Bühnenmutter: Weil ihre Tochter am Vortag Fieber hatte, sollte sie zur Premiere des Schultheaterstücks durch ihre Ersatzdarstellerin ersetzt werden. Das wollte Crystal Royster Mitteln verhindern – und wählte als Mittel zum Zweck eine Bombendrohung. Jetzt wurde die Mutter aus Michigan dafür zu 14 Tagen Haft verurteilt.
Roysters Tochter sollte ursprünglich als Hauptdarstellerin fungieren. Obwohl es ihr am Tag der Eröffnungsvorstellung wieder besser ging, sahen die Richtlinien der Lake Shore High School vor, dass Schüler mindestens 24 Stunden fieberfrei sein müssen, es sie zur Schule zurückkehren dürfen. Mutter Crystal protestierte vergeblich.
Hunderte Schüler aus Gebäude evakuiert
Laut der Anklage der Staatsanwaltschaft von Macomb County ging sie dann noch einen durchgeknallten wie illegalen Schritt weiter. Sie rief bei der Grundschule, in der das Theaterstück aufgeführt werden sollte, an und behauptete, sie habe eine Bombe versteckt. Mehr als 700 völlig verängstigte Schüler im Alter von fünf bis neun Jahren, sowie panische Lehrer und Eltern mussten von der Bomben-Spezialeinheit der Polizei evakuiert werden.
Mutter fasste eher milde Strafe aus
Die Spur der Ermittler des Saint Clair Shores Police Department führte zu Royster. Die 42-Jährige legte am 13. November ein Schuldbekenntnis ab und wurde jetzt von Richter Michael E. Servitto am Bezirksgericht von Macomb County zu der eher milden zweiwöchigen Gefängnisstrafe mit anschließender 18-monatiger Bewährungsstrafe verurteilt. Als Höchststrafmaß hatten der Frau eigentlich vier Jahre Haft gedroht.
Während die Verteidigung darauf plädiert hatte, ihre Mandantin nicht ins Gefängnis zu schicken, machte Staatsanwalt Peter J. Lucido in einem Pressestatement deutlich, dass Royster noch glimpflich davon gekommen ist, insbesondere weil viele der Evakuierten Grundschüler waren: „Ihre Bombendrohung hat für viele Ängste und Sorgen in unserer Gemeinde geführt – das Strafmaß ist angemessen.“
