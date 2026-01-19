Streit um Theaterstück: Mutter drohte mit Bombe

Hunderte Schüler aus Gebäude evakuiert

Laut der Anklage der Staatsanwaltschaft von Macomb County ging sie dann noch einen durchgeknallten wie illegalen Schritt weiter. Sie rief bei der Grundschule, in der das Theaterstück aufgeführt werden sollte, an und behauptete, sie habe eine Bombe versteckt. Mehr als 700 völlig verängstigte Schüler im Alter von fünf bis neun Jahren, sowie panische Lehrer und Eltern mussten von der Bomben-Spezialeinheit der Polizei evakuiert werden.