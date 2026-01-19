Piers Morgan meldet sich nach Sturz aus Klinik

Der 60-Jährige postete auf Instagram ein Foto von sich mit Daumen-hoch-Geste im Krankenhausbett. „Breaking News“, schrieb Morgan und schilderte in einer Liste mit zehn Punkten, was vorgefallen war. Er sei über eine kleine Stufe gestolpert und wie ein Sack gefallen, schilderte der Gastgeber der YouTube-Sendung „Piers Morgan Uncensored“ dort.