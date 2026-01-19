Vorteilswelt
„Jahr fängt toll an“

Piers Morgan meldet sich nach Sturz aus Klinik

Society International
19.01.2026 09:07
Morgan meldete sich bei seinen Followern mit einem Foto aus dem Krankenhaus.
Morgan meldete sich bei seinen Followern mit einem Foto aus dem Krankenhaus.(Bild: x.com/piersmorgan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der prominente britische Journalist Piers Morgan ist nach eigenen Worten in einem Lokal so schwer gestürzt, dass er im Krankenhaus landete. Wie ein „Sack“ sei er gefallen. 

Der 60-Jährige postete auf Instagram ein Foto von sich mit Daumen-hoch-Geste im Krankenhausbett. „Breaking News“, schrieb Morgan und schilderte in einer Liste mit zehn Punkten, was vorgefallen war. Er sei über eine kleine Stufe gestolpert und wie ein Sack gefallen, schilderte der Gastgeber der YouTube-Sendung „Piers Morgan Uncensored“ dort.

Neue Hüfte nötig
Er habe sich den Oberschenkelhals gebrochen – so schlimm, dass er eine neue Hüfte gebraucht habe. Er erhole sich nun im Krankenhaus und sei unter anderem sechs Wochen auf Krücken angewiesen. „Das neue Jahr fängt toll an“, schrieb Morgan ironisch.

Morgan leitete von 1995 bis 2004 als Chefredakteur das britische Boulevardblatt „Mirror“. Er ist für beißende Kritik an Politikern und Prominenten bekannt und hat sich auch mehrfach an Herzogin Meghan abgearbeitet.

