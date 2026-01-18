Ehemaliger Barca-Coach bald auf Reals Trainerbank?

Mit Luis Enrique soll ausgerechnet ein ehemaliger Barcelona-Coach offen für ein Angebot von Real Madrid sein. Dass Alvaro Arbeloa langfristig auf der Trainerbank der „Königlichen“ sitzen bleibt, ist hingegen unwahrscheinlich ...
Nach der Entlassung von Xabi Alonso hatten die Hauptstädter Arbeloa als neuen Trainer vorgestellt, unter dem 43-Jährigen kassierte Real in der Copa del Rey allerdings direkt eine 2:3-Pleite gegen Zweitligist Albacete. Zwar kehrte der Klub am Samstag mit einem 2:0 gegen Levante wieder auf die Siegerstraße zurück, dennoch wird der ehemalige Innenverteidiger nur als Zwischenlösung gehandelt.
Blau-rote Vergangenheit
Dem Portal „Speedline“ zufolge soll sich indes Enrique einen Job in Madrid vorstellen können. Zur Erinnerung: Der Spanier, der in der vergangenen Saison mit PSG das Triple geholt hatte, stand von 2014 bis 2017 bei Reals Erzrivalen Barcelona unter Vertrag.
Sollte es tatsächlich zu dem Deal kommen, wäre Enrique nach Enrique Fernandez und Radomir Antic erst der dritte Trainer, der beide Mannschaften gecoacht hat. Ob ausgerechnet er die „Königlichen“ aus der Krise führen kann?
