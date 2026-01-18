Vorteilswelt
Brisantes Gerücht

Ehemaliger Barca-Coach bald auf Reals Trainerbank?

La Liga
18.01.2026 16:16
Nach Xabi Alonsos Entlassung coacht Alvaro Arbeloa die „Königlichen“.
Nach Xabi Alonsos Entlassung coacht Alvaro Arbeloa die „Königlichen“.(Bild: AP/Jose Breton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Luis Enrique soll ausgerechnet ein ehemaliger Barcelona-Coach offen für ein Angebot von Real Madrid sein. Dass Alvaro Arbeloa langfristig auf der Trainerbank der „Königlichen“ sitzen bleibt, ist hingegen unwahrscheinlich ... 

0 Kommentare

Nach der Entlassung von Xabi Alonso hatten die Hauptstädter Arbeloa als neuen Trainer vorgestellt, unter dem 43-Jährigen kassierte Real in der Copa del Rey allerdings direkt eine 2:3-Pleite gegen Zweitligist Albacete. Zwar kehrte der Klub am Samstag mit einem 2:0 gegen Levante wieder auf die Siegerstraße zurück, dennoch wird der ehemalige Innenverteidiger nur als Zwischenlösung gehandelt. 

Drei Jahre lang coachte Luis Enrique die „Blaugrana“, mit den Katalanen gewann er zweimal die ...
Drei Jahre lang coachte Luis Enrique die „Blaugrana“, mit den Katalanen gewann er zweimal die Meisterschaft, dreimal den Cup und einmal die Champions League.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)

Blau-rote Vergangenheit
Dem Portal „Speedline“ zufolge soll sich indes Enrique einen Job in Madrid vorstellen können. Zur Erinnerung: Der Spanier, der in der vergangenen Saison mit PSG das Triple geholt hatte, stand von 2014 bis 2017 bei Reals Erzrivalen Barcelona unter Vertrag. 

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappe (Mitte) erzielte per Elfmeter das 1:0.
Sieg gegen Nachzügler
Real jubelt nach Pfeifkonzert der eigenen Fans
17.01.2026
Grund für Alonso-Aus?
Zidane über Real: „Wer das nicht versteht, ...“
17.01.2026

Sollte es tatsächlich zu dem Deal kommen, wäre Enrique nach Enrique Fernandez und Radomir Antic erst der dritte Trainer, der beide Mannschaften gecoacht hat. Ob ausgerechnet er die „Königlichen“ aus der Krise führen kann?

