Ehemaliger Barca-Coach bald auf Reals Trainerbank?

Nach der Entlassung von Xabi Alonso hatten die Hauptstädter Arbeloa als neuen Trainer vorgestellt, unter dem 43-Jährigen kassierte Real in der Copa del Rey allerdings direkt eine 2:3-Pleite gegen Zweitligist Albacete. Zwar kehrte der Klub am Samstag mit einem 2:0 gegen Levante wieder auf die Siegerstraße zurück, dennoch wird der ehemalige Innenverteidiger nur als Zwischenlösung gehandelt.