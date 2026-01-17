Zidane über Real: „Wer das nicht versteht, …“

Dem ehemaligen Offensiv-Star sei der direkte Kontakt zu den Führungsspielern stets wichtig gewesen. Noch bevor er bei Real unterschrieb, habe er sich mit ihnen getroffen, um ihnen seine Pläne zu erläutern. Außerdem sei es als Trainer wichtig, mit gutem Beispiel voran zu gehen. „Wir kamen dienstags um 9 Uhr morgens und gingen um 23 Uhr abends. Wir hatten die beste Mannschaft der Welt. Wenn man die Spieler sah, dachte man sich: ‘Wenn wir gute Arbeit leisten, können wir etwas Außergewöhnliches erreichen.‘ Und genau so ist es gekommen“, so Zidane.