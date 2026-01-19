Uni Graz forscht in Grönland: „Wir sind in Sorge“

Punkrock-Band Green Day rocken beim Super Bowl
Die Forschungsstation der Uni Graz in Grönland steht vor der ersten vollen Saison – und ausgerechnet jetzt sorgt US-Präsident Donald Trump für große politische Anspannungen. „Wir sind klarerweise in Sorge“, sagt Rektor Peter Riedler. Dennoch werden heuer auch amerikanische Forscher erwartet.
Noch herrscht Winterpause in der Sermilik-Forschungsstation, gelegen am Eingang eines wunderschönen Fjords an Grönlands Ostküste. Tasiilaq, der nächste größere Ort, ist einen ganzen Tagesmarsch über einen unmarkierten Pfad entfernt. „Ende März soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, das hängt aber von der Wetterlage ab“, sagt Rektor Peter Riedler zur „Krone“.
