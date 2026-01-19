Uni Graz forscht in Grönland: „Wir sind in Sorge“

Noch herrscht Winterpause in der Sermilik-Forschungsstation, gelegen am Eingang eines wunderschönen Fjords an Grönlands Ostküste. Tasiilaq, der nächste größere Ort, ist einen ganzen Tagesmarsch über einen unmarkierten Pfad entfernt. „Ende März soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, das hängt aber von der Wetterlage ab“, sagt Rektor Peter Riedler zur „Krone“.