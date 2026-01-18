33 Lenker mussten ihren Führerschein abgeben

Grönländer füllen schon Gefriertruhen auf
Alko- und Drogenlenker hatte die Kärntner Polizei bei einer landesweiten Aktion im Visier.
Bei einem Schwerpunkt unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizei Kärnten wurden in der Nacht auf Sonntag Auto- und Fahrzeuglenker auf Alkohol und Drogen am Steuer kontrolliert.
Insgesamt 23 Führerscheine wurden wegen Lenken eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss abgenommen. 10 Lenker sind ihren Schein los, weil sie sich unter Drogeneinfluss hinters Lenkrad gesetzt hatten.
Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden außerdem acht Minderalkoholisierungen sowie 164 Übertretungen nach der StVO (Straßenverkehrsordnung) und dem KFG (Kraftfahrgesetz) angezeigt.
In der Nacht wurden die Polizei insgesamt 195 Organmandate eingehoben.
