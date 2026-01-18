Wegen Ameisenstraße Nachbarin (72) erschlagen

Die 72-jährige Eva K. galt als sehr beliebt. Nachbarn sprachen nur gut von ihr, sie hat jedem geholfen. Umso größer war vergangenen Mai der Schock unter den Anwohnern in der Scheigergasse in Graz-St.Peter, als bekannt wurde, dass die 72-Jährige gestorben ist. Zu Tode geprügelt vom Sohn einer Nachbarin, die in der Wohnung über dem Opfer lebte. Das Motiv der Bluttat: eine simple Ameisenstraße.