Tschofenig bei nächstem Prevc-Sieg Dritter

Fettner erneut stark

Fettner verpasste zwar seinen zweiten Saisonpodestplatz nach Rang drei zuletzt in Zakopane, holte aber sein viertes Top-Ten-Ergebnis in Folge. Der 40-Jährige, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, darf sich damit zusehends größere Olympia-Hoffnungen machen. Vor den Winterspielen von Mailand/Cortina stehen für die Springer noch die Skiflug-WM nächste Woche in Oberstdorf sowie die Generalprobe mit zwei Weltcups in Willingen auf dem Programm.