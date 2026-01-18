Vorteilswelt
Springen in Sapporo

Tschofenig bei nächstem Prevc-Sieg Dritter

Ski Nordisch
18.01.2026 06:47
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Domen Prevc bleibt der Dominator im Skisprung-Weltcup. Der 26-jährige Slowene siegte am Sonntag auch im zweiten Springen von Sapporo und hat damit neun der 13 Einzelkonkurrenzen seit Anfang Dezember gewonnen. Der Kärntner Daniel Tschofenig landete hinter Lokalmatador und Olympiasieger Ryoyu Kobayashi auf Rang drei.

Unmittelbar dahinter folgten seine ÖSV-Teamkollegen Manuel Fettner, nach dem ersten Durchgang noch Dritter, und Jan Hörl.

Tschofenig kehrte knapp zwei Wochen nach seinem Sieg in Bischofshofen auf das Podest zurück. Mit einem Satz auf 138,5 Meter, gemeinsam mit Kobayashi der weiteste im Bewerb, schob er sich im zweiten Sprung noch an Fettner vorbei. Am Ende fehlten dem 23-Jährigen 11,9 Punkte auf Prevc (137,5 und 136,5 m), der schon nach dem ersten Durchgang geführt hatte.

Sieger Domen Prevc
Sieger Domen Prevc(Bild: AFP/TOSHIFUMI KITAMURA)

Fettner erneut stark
Fettner verpasste zwar seinen zweiten Saisonpodestplatz nach Rang drei zuletzt in Zakopane, holte aber sein viertes Top-Ten-Ergebnis in Folge. Der 40-Jährige, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, darf sich damit zusehends größere Olympia-Hoffnungen machen. Vor den Winterspielen von Mailand/Cortina stehen für die Springer noch die Skiflug-WM nächste Woche in Oberstdorf sowie die Generalprobe mit zwei Weltcups in Willingen auf dem Programm.

Daniel Fettner
Daniel Fettner(Bild: AFP/TOSHIFUMI KITAMURA)

Hörl schob sich als bester Österreicher im Weltcup auf Rang vier, Titelverteidiger Tschofenig ist in der Gesamtwertung Sechster. Maximilian Ortner als Siebenter und Stephan Embacher als Achter rundeten das mannschaftlich starke ÖSV-Ergebnis in Japan ab. Stefan Kraft wurde in der Qualifikation wegen eines aufgrund der Beinlänge um 5 mm nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert und durfte daher zum zweiten Springen nicht antreten.

Das Ergebnis:

Am Vortag war der dreimalige Gesamtweltcupsieger Neunter geworden.

