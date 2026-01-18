Wird Schaumrollen-König damit zum neuen Lugner?

Wenn einer dafür bekannt war, Welt-Stars zum Opernball einzuladen, dann Richard Lugner. In diese Fußstapfen will nun wohl auch Schaumrollen-König Karl Guschlbauer treten. Er lässt für den Abend in der Staatsoper eine Legende einfliegen ...
Der oberösterreichische Schaumrollen-König Karl Guschlbauer wandelt heuer auf den Spuren der großen Opernball-Legende Richard Lugner. Gemeinsam mit Ehefrau Waltraud sorgt der Unternehmer aus St. Willibald (OÖ) für Glamour-Flair und lässt einen weltbekannten Stargast für den roten Teppich am 12. Februar in die Staatsoper einfliegen.
Nur wenige Hinweise
Noch hüllt sich Guschlbauer in Schweigen – Spannung garantiert! Fix ist nur: Die „Krone“ erfährt vorab, wer heuer am Opernball die Blicke auf sich ziehen wird. Bis zur Enthüllung darf ganz Österreich grübeln, drei Hinweise gibt es dazu: Der Stargast ist weiblich, kommt aus den USA – und wurde als Schauspielerin berühmt.
Mitraten zahlt sich aus: Unter allen Teilnehmern verlosen Guschlbauer und die „Krone“ tolle Preise (alle Infos dazu auf krone.at/gewinnspiele). Übrigens: Wer sich das Warten auf den Stargast versüßen möchte, kann das mit einer eigens für den Opernball kreierten Schaumrolle tun – Goldstaub inklusive.
