Star für Opernball

Wird Schaumrollen-König damit zum neuen Lugner?

Adabei Österreich
18.01.2026 06:00
Wer nimmt in der Loge von Karl Guschlbauer Platz? Noch hüllt sich der Schaumrollen- König in ...
Wer nimmt in der Loge von Karl Guschlbauer Platz? Noch hüllt sich der Schaumrollen- König in vornehmes Schweigen.(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel PHILIPP JELENSKA)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Wenn einer dafür bekannt war, Welt-Stars zum Opernball einzuladen, dann Richard Lugner. In diese Fußstapfen will nun wohl auch Schaumrollen-König Karl Guschlbauer treten. Er lässt für den Abend in der Staatsoper eine Legende einfliegen ...

0 Kommentare

Der oberösterreichische Schaumrollen-König Karl Guschlbauer wandelt heuer auf den Spuren der großen Opernball-Legende Richard Lugner. Gemeinsam mit Ehefrau Waltraud sorgt der Unternehmer aus St. Willibald (OÖ) für Glamour-Flair und lässt einen weltbekannten Stargast für den roten Teppich am 12. Februar in die Staatsoper einfliegen.

Nur wenige Hinweise
Noch hüllt sich Guschlbauer in Schweigen – Spannung garantiert! Fix ist nur: Die „Krone“ erfährt vorab, wer heuer am Opernball die Blicke auf sich ziehen wird. Bis zur Enthüllung darf ganz Österreich grübeln, drei Hinweise gibt es dazu: Der Stargast ist weiblich, kommt aus den USA – und wurde als Schauspielerin berühmt.

Karl und Waltraud Guschlbauer mit Opernball-Schaumrolle
Karl und Waltraud Guschlbauer mit Opernball-Schaumrolle(Bild: Markus Wenzel)

Mitraten zahlt sich aus: Unter allen Teilnehmern verlosen Guschlbauer und die „Krone“ tolle Preise (alle Infos dazu auf krone.at/gewinnspiele). Übrigens: Wer sich das Warten auf den Stargast versüßen möchte, kann das mit einer eigens für den Opernball kreierten Schaumrolle tun – Goldstaub inklusive.

