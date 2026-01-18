Vorteilswelt
Ski-Erfolgsgeschichte

Diese Kinder halten heute bei 120 Weltcupsiegen

Ski Alpin
18.01.2026 07:05
Veronika Aigner (unten links) hält heute bei 64 Siegen im Paraski-Weltcup, Johannes (Mitte) bei ...
Veronika Aigner (unten links) hält heute bei 64 Siegen im Paraski-Weltcup, Johannes (Mitte) bei 51. Seine Zwillingsschwester Barbara (re.), die vergangene Saison ihre Skikarriere beendete, gewann fünf Weltcup-Rennen. Elisabeth Aigner (hinten links), die keine Sehbehinderung hat, ist auf der Piste heute Guide ihrer Schwester Veronika. Die älteste Schwester Irmgard (hinten rechts) ist „nur“ Hobby-Skifahrerin.(Bild: Petra Aigner)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Ihre Bilanz ist beeindruckend: 120 Siege im Weltcup, 11 x Gold, 8 x Silber und 3 x Bronze bei Großereignissen. Die Rede ist von den sehbehinderten Aigner-Geschwistern. Veronika und Johannes Aigner gewannen diese Woche beim Paraski-Weltcup in Saalbach in der sehbehinderten Klasse alle vier Rennen.

Sie haben seit der Geburt den grauen Star, haben nur acht Prozent Sehvermögen und sind trotzdem exzellente Skifahrer. Die New York Times schrieb nach den Paralympics 2022 in Peking, als Barbara, Johannes und Veronika neun Medaillen gewannen: „Sie könnten eine eigene Nation sein.“

Elisabeth Aigner, Veronika Aigner, Johannes Aigner und dessen Guide Nico Haberl (v.li.n.re.) ...
Elisabeth Aigner, Veronika Aigner, Johannes Aigner und dessen Guide Nico Haberl (v.li.n.re.) haben in diesem Winter viel Grund zur Freude.(Bild: GEPA)

Judo statt Ski
Barbara, die in ihrer Karriere 1 x WM-Gold und jeweils 1 x Silber und 1 x Bronze bei Paralympics und Weltmeisterschaft gewonnen hat, beendete vergangenes Jahr ihre Karriere. Sie strebt jetzt eine Judo-Karriere an. Ihr Zwillingsbruder Johannes (mit Guide Nico Haberl) und Schwester Veronika (mit Guide Elisabeth Aigner) dominieren weiter den Paraski-Weltcup.

Nach ihren Erfolgen auf der WM-Piste am Zwölferkogel in Saalbach hält „Vroni“ bei 64 Weltcup-Siegen (2 x Kombination, 3 x Abfahrt, 10 x Super-G, 22 x Riesentorlauf und 27 x Slalom), Bruder „Hansi“ bei 51 Weltcup-Siegen (10 x Riesentorlauf, 12 x Abfahrt, 13 x Slalom und 16 x Super-G).

„Mich beeindrucken ihre Allrounder-Qualitäten“
Natürlich ist die Leistungsdichte im Paraski-Weltcup nicht so hoch wie im Weltcup der Nichtbehinderten. Aber Österreichs Cheftrainer Manfred Widauer, der früher in Deutschland Felix Neureuther und in der Schweiz Beat Feuz schnell gemacht hat, sagt: „Kein Sieg ist selbstverständlich. Mich beeindrucken auch die Allrounder-Qualitäten der beiden. Sie gewinnen ja in allen Disziplinen.“

Am 15. März 2009 jubelten die Aigner-Geschwister auf der Rax. Damals war es für Johannes sein ...
Am 15. März 2009 jubelten die Aigner-Geschwister auf der Rax. Damals war es für Johannes sein erster Sieg überhaupt.(Bild: Petra Aigner)

„Hansi war so stolz auf diesen kleinen Pokal“
Den allerersten Sieg feierte Johannes übrigens am 15. März 2009 bei einem Skirennen auf dem Rax-Plateau. Mama Petra lächelt: „Da war er noch keine vier Jahre alt. Hansi war so unglaublich stolz auf diesen kleinen Pokal.“ Jetzt ist die Trophäensammlung schon fast zu groß für das Elternhaus am Eichberg in Gloggnitz. Auch an die damaligen Skianzüge, die ins Auge stechen, erinnert sich die Mutter noch sehr gut: „Sie waren herrlich, so schön bunt und richtig dick.“

