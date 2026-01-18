Diese Kinder halten heute bei 120 Weltcupsiegen

„Hansi war so stolz auf diesen kleinen Pokal“

Den allerersten Sieg feierte Johannes übrigens am 15. März 2009 bei einem Skirennen auf dem Rax-Plateau. Mama Petra lächelt: „Da war er noch keine vier Jahre alt. Hansi war so unglaublich stolz auf diesen kleinen Pokal.“ Jetzt ist die Trophäensammlung schon fast zu groß für das Elternhaus am Eichberg in Gloggnitz. Auch an die damaligen Skianzüge, die ins Auge stechen, erinnert sich die Mutter noch sehr gut: „Sie waren herrlich, so schön bunt und richtig dick.“