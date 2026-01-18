Alcaraz greift nach dem nächsten Wahnsinns-Rekord

2022 wurde er mit 19 Jahren die bislang jüngste Nummer eins der Welt, er war der jüngste Spieler mit Titeln auf allen Belägen und darf bereits sechs Grand-Slam-Trophäen sein Eigen nennen. Bei den Australian Open greift „Carlitos“ in den nächsten zwei Wochen nach der einzigen, die ihm bislang verwehrt blieb. Gelingt es ihm tatsächlich, diese am 1. Februar in die Höhe zu stemmen, würde er damit den nächsten Wahnsinns-Rekord schaffen.