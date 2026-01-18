Alcaraz greift nach dem nächsten Wahnsinns-Rekord

Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter
Snowboard
Und wieder schickt Carlos Alcaraz sich an, Geschichte zu schreiben. Mit erst 22 Jahren hat der spanische Tennisspieler es bereits geschafft, zu einer Allzeitgröße zu werden. Bei den Australian Open könnte er es in den nächsten zwei Wochen schaffen, einen weiteren sensationellen Rekord aufzustellen.
2022 wurde er mit 19 Jahren die bislang jüngste Nummer eins der Welt, er war der jüngste Spieler mit Titeln auf allen Belägen und darf bereits sechs Grand-Slam-Trophäen sein Eigen nennen. Bei den Australian Open greift „Carlitos“ in den nächsten zwei Wochen nach der einzigen, die ihm bislang verwehrt blieb. Gelingt es ihm tatsächlich, diese am 1. Februar in die Höhe zu stemmen, würde er damit den nächsten Wahnsinns-Rekord schaffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.