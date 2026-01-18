Geschäft mit Genussmittel: Rad-Asse werden Partner

Auch für die beiden Rad-Aushängeschilder Felix Großschartner und Michael Gogl gehört Kaffee einfach zum Sport dazu. Bei den beiden Oberösterreichern ist die Leidenschaft für das „schwarze Gold“ aber noch mehr präsent, weshalb sie zukünftig sogar unter die Geschäftsleute gehen.
Rennradfahren und das „schwarze Gold“ gehören einfach zusammen. Das hat viel mit Tradition, aber auch Rad-Kultur zu tun, kann man getrost sagen, dass sich vor Rennen über 90 Prozent der Fahrer noch einen Espresso gönnen. Und bei Trainingsausfahrten sind traditionelle Stopps in Kaffeehäusern ohnehin ein Muss. „Ohne Kaffee geht’s bei uns Radfahrer nicht – und der Effekt ist ja auch nicht schlecht“, spricht Michael Gogl die erwiesene Leistungssteigerung an. Früher stand Koffein – in hohen Dosen – sogar auf der Dopingliste.
