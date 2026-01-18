Kein Lawinenpieps: Fataler Leichtsinn kehrt zurück

Unglücke geben Rätsel auf

Das LVS-Gerät, landläufig als „Pieps“ bekannt, hat sich in den Köpfen der Wintersportler festgesetzt. Ohne „Pieps“ trifft man in der heutigen Zeit an sich (fast) keinen mehr in den winterlichen Bergen an – so scheint es jedenfalls zu sein. Daher geben die beiden tödlichen Lawinenunglücke in den Tuxer Alpen (Bezirk Schwaz) vom vergangenen Sonntag sowie jener von Donnerstag dieser Woche im Paznaun (Bezirk Landeck) Rätsel auf.