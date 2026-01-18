„Brauchen langfristige Lösung für die Gemeinden“

Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter
Snowboard
Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) spricht im „Krone“-Interview über Gemeindefinanzen, neue Partnerschaften im Wohnbau und gute Vorsätze für das neue Jahr.
„Krone“: Herr Bürgermeister, Eisenstadt begeht heuer das Jahr des Ehrenamts. Warum haben sie dieses Jahresmotto gewählt?
Thomas Steiner: Wir sind überzeugt, dass das Ehrenamt so wichtig für die Städte und Gemeinden ist, dass man es viel stärker hervorheben muss. Man soll das nicht nur bei Sonntagsreden tun, sondern auch der Bevölkerung näherbringen, was es bedeutet, Ehrenamtliche zu haben und was es bedeuten würde, keine zu haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.