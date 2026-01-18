„Brauchen langfristige Lösung für die Gemeinden“

„Krone“: Herr Bürgermeister, Eisenstadt begeht heuer das Jahr des Ehrenamts. Warum haben sie dieses Jahresmotto gewählt?

Thomas Steiner: Wir sind überzeugt, dass das Ehrenamt so wichtig für die Städte und Gemeinden ist, dass man es viel stärker hervorheben muss. Man soll das nicht nur bei Sonntagsreden tun, sondern auch der Bevölkerung näherbringen, was es bedeutet, Ehrenamtliche zu haben und was es bedeuten würde, keine zu haben.