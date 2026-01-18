Vorteilswelt
Teamkollege froh:

„Danke, Vinc! Jetzt hört die blöde Rederei auf“

Ski Alpin
18.01.2026 07:24
Vincent Kriechmayr erlöste das österreichische Abfahrtsteam.
Vincent Kriechmayr erlöste das österreichische Abfahrtsteam.(Bild: EPA/PETER SCHNEIDER)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

„Jetzt hört endlich die blöde Rederei auf“, atmete ein Teamkollege von Vinc Kriechmayr. Letzterere hatte am Samstag in Wengen den ersten ÖSV-Podestplatz in der Abfahrt nach 700 Tagen Flaute geholt.

0 Kommentare

Drei, vier Zehntel hätte er schon noch gefunden. Aber gegen die Bilderbuchfahrt von Marco Odermatt war gestern in Wengen auch Vincent Kriechmayr machtlos. Insofern fühlte sich der zweite Platz beim wegen des Guggiföhns verkürzten Klassiker fast wie ein Sieg an. „Ich würde dieser Fahrt neun von zehn Punkten geben, es war wirklich meine bisher mit Abstand beste Abfahrtsleistung in dieser Saison“, freute sich der Oberösterreicher.

Ab Dienstag auf der Streif
Der das lange rot-weiß-rote Warten auf einen Podestplatz in der Abfahrt nach exakt 700 Tagen endlich beendete. „Wenn du es als österreichische Abfahrtsmannschaft so lange nicht auf den Punkt bringst, dann ist das einfach schwach. Da ist dann auch die Kritik berechtigt. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder konstant vorne reinfahren und nicht wieder zwei Jahre warten müssen“, meinte der 34-Jährige über die Durststrecke in der Königsdisziplin.

Die „Krone“ plauderte mit Kriechmayr über die starke Wengen-Abfahrt und Kitz.
Die „Krone“ plauderte mit Kriechmayr über die starke Wengen-Abfahrt und Kitz.(Bild: Krone)

Die blöde Rederei
Die auch sehr zur Freude des Teamkollegen Raphael Haaser nun Schnee von gestern ist. „Danke, Vinc! Jetzt ist diese blöde Rederei endlich vorbei.“ Die Leistung von „Odi“, der die Wengen-Abfahrt zum vierten Mal in Serie gewann, bezeichnete Kriechmayr als „unglaublich, wirklich sehr herausragend“. Dem Schweizer könnte man – wenn man einen Blick auf den Zwischenstand wirft – wohl schon jetzt getrost zum fünften Mal in Serie die große Kugel für den Gesamtweltcup überreichen.

Traditionell mit Schweizer Käsefondue zelebrierten die Fans die Abfahrt auf dem Lauberhorn und ...
Traditionell mit Schweizer Käsefondue zelebrierten die Fans die Abfahrt auf dem Lauberhorn und den Heimsieg.Schweizer(Bild: EPA)

In den nächsten Tagen erwarten Odermatt haufenweise die alljährlichen Kitzbühel-Fragen. Ein Abfahrtssieg auf der Streif fehlt ja noch in der prall gefüllten Erfolgssammlung des 28-Jährigen. Als heißeste Siegkandidaten in Kitz sieht Kriechmayr neben Odermatt auch Franjo Von Allmen, der in der Schweiz noch vor „Odi“ jeden Fanlieblingspreis gewinnen würde, sowie die Italiener Giovanni Franzoni und Dominik Paris.

Auch die Österreicher sind bereit für das Abenteuer Streif. Nicht nur Kriechmayr. Auch bei Haaser, Daniel Hemetsberger und Stefan Babinsky stimmt die Form. Und auch der Rest der Truppe fühlt sich in Kitz traditionell wohl. Das erste Training steigt am Dienstag, die Wetterprognose für die Hahnenkamm-Woche ist hervorragend.

