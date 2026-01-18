„Danke, Vinc! Jetzt hört die blöde Rederei auf“

Ab Dienstag auf der Streif

Der das lange rot-weiß-rote Warten auf einen Podestplatz in der Abfahrt nach exakt 700 Tagen endlich beendete. „Wenn du es als österreichische Abfahrtsmannschaft so lange nicht auf den Punkt bringst, dann ist das einfach schwach. Da ist dann auch die Kritik berechtigt. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder konstant vorne reinfahren und nicht wieder zwei Jahre warten müssen“, meinte der 34-Jährige über die Durststrecke in der Königsdisziplin.